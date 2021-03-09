Жінка схудла на 66 кілограм, щоб помститися хлопцю: як вона зараз виглядає

Дівчина вирішила кардинально змінитися після розриву стосунків із хлопцем, який постійно принижував її через зайву вагу. Вона схудла просто до невпізнаваності.

Таким чином жінка захотіла помститися своєму колишньому хлопцю. Хоча згодом зрозуміла, що це не найкраща мотивація для схуднення, розповіла Джозі на своєму YouTube-каналі Truly.

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Я була дівчиною, яку мій колишній зовсім не хотів. Тому я стала дівчиною, з якою він ніколи не зможе бути, – розповідає Джозі.

На цій фотографії дівчина важить близько 136 кілограм

Фото Instagram Josievr

Хлопець кинув Джозі за два дні до Нового року

Фото Instagram Josievr

Дівчину це серйозно засмутило. Однак вона не опустила руки, а почала правильно харчуватися та займатися в тренажерному залі

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Зовсім скоро Джозі побачила перші результати. Це її змотивувало працювати ще інтенсивніше

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Фото Instagram Josievr

Як результат – дівчина схудла на 66 кілограм. Її теперішня вага – 70 кілограм.

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Фото Instagram Josievr

Моя подорож зі схуднення почалася як помста своєму колишньому. Але це неправильно. На шляху я зрозуміла, що такі речі потрібно робити для себе, а не для інших людей, – пояснює дівчина.