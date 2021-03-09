Жінка схудла на 66 кілограм, щоб помститися хлопцю: як вона зараз виглядає

Джерело:Youtube Truly
Дівчина вирішила кардинально змінитися після розриву стосунків із хлопцем, який постійно принижував її через зайву вагу. Вона схудла просто до невпізнаваності.
Таким чином жінка захотіла помститися своєму колишньому хлопцю. Хоча згодом зрозуміла, що це не найкраща мотивація для схуднення, розповіла Джозі на своєму YouTube-каналі Truly.
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Я була дівчиною, яку мій колишній зовсім не хотів. Тому я стала дівчиною, з якою він ніколи не зможе бути, – розповідає Джозі.
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Фото Instagram Josievr
Моя подорож зі схуднення почалася як помста своєму колишньому. Але це неправильно. На шляху я зрозуміла, що такі речі потрібно робити для себе, а не для інших людей, – пояснює дівчина.