Унікальна ситуація трапилася на шотландському острові Бенбекула, де проживає 86-річна Пеггі Максвін. Жінка була переконана, що більше ніколи не побачить своє улюблене колечко. Як його вдалося знайти – читайте далі на Life 24.
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Обручка весь цей час лежала в землі
Наприкінці 1960-х років Пеггі викопувала картоплю поблизу свого дому. Жінка закінчила роботу, а вже під час відпочинку зауважила, що улюблене колечко зникло.
Я витрушувала пісок зі своїх рукавичок, і колечко зникло. Дізналася про це лише тоді, коли повернулася додому. Я раз чи два ходила його шукати, але не змогла знайти, – розповідає Пеггі.
Жінка засмутилася, але зрозуміла, що вже нічого не зробиш. Чоловік Джон, за якого вона вийшла заміж у липні 1958 року, придбав нове колечко. Про цю історію мало хто згадував до недавнього часу. На жаль, Джон не дожив до знахідки: чоловік помер кілька років тому.
86-річна Пеггі Максвін / Фото BBC
Відшукати обручку допоміг сусід
Історією зацікавився один з сусідів Пеггі. Дональд Макфі, так його звуть, вирішив дати "ще один шанс" загубленій обручці. Він намагався знайти її за допомогою металошукача на тому ж місці, де був город.
За три дні пошуків чоловік викопав аж 90 ям. Він знайшов багато "цікавенького": куски старого металу, бляшанки, але зрештою таки добрався до колечка. Бабуся була неймовірно здивована.
Колечко пролежало в землі 50 років / Фото Дональд Макфі / BBC
Він просто підійшов до дверей і сказав: "Мені є, що вам показати". Це було колечко, – розповідає Пеггі.