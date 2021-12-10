Уникальная ситуация произошла на шотландском острове Бенбекула, где проживает 86-летняя Пегги Максвин. Женщина была убеждена, что больше никогда не увидит свое любимое колечко. Как его удалось найти – читайте дальше на Life 24.

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Обручальное кольцо все это время лежало в земле

В конце 1960-х годов Пегги выкапывала картошку вблизи своего дома. Женщина закончила работу, а уже во время отдыха заметила, что любимое колечко исчезло.

Я вытряхивала песок из своих перчаток, и колечко исчезло. Узнала об этом только тогда, когда вернулась домой. Я раз или два ходила его искать, но не смогла найти, – рассказывает Пегги.

Женщина расстроилась, но поняла, что уже ничего не поделаешь. Муж Джон, за которого она вышла замуж в июле 1958 года, приобрёл новое колечко. Об этой истории мало кто упоминал до недавнего времени. К сожалению, Джон не дожил до находки: мужчина скончался несколько лет назад.

86-летняя Пегги Максвин / Фото BBC

Отыскать обручальное кольцо помог сосед

Историей заинтересовался один из соседей Пегги. Дональд Макфи, так его зовут, решил дать "еще один шанс" потерянному кольцу. Он пытался найти ее с помощью металлоискателя на том же месте, где был огород.

За три дня поисков мужчина выкопал 90 ям. Он нашел много "интересного": куски старого металла, жестянки, но в конце концов таки добрался до колечка. Бабушка была невероятно удивлена.

Колечко пролежало в земле 50 лет / Фото Дональд Макфи / BBC

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Он просто подошел к двери и сказал: "Мне есть что вам показать". Это было колечко, – рассказывает Пегги.