Люди частенько знаходять приховані послання з минулого у власних помешканнях, залишені колишніми власниками. Як-от вірш, написаний дівчинкою на стіні будинку ще у 1975 році, який знайшла родина з Великої Британії лише цього року. І якщо така знахідка – це мила несподіванка, то напис на стіні будинку тіктокерки її не на жарт налякав.

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Комедіантка, яка викладає відео від тікток під ніком @loubobang, розповіла, що нещодавно почала реконструкцію старого будинку: знімала дошки з підлоги та чистила стіни. Під час всього процесу вона вже знаходила приховані шафи та ніші, але вони її не вразили, адже таке трапляється досить часто.

Робота зі стінами по-справжньому її роздратувала, адже довелось зняти 5 шарів старих шпалер, перш ніж дістатись поверхні. Проте потім вона зацікавлено звернула увагу на уривки якогось надпису. Знявши ще трохи шарів, виявила таку фразу: "Судний день – 10 вересня".

ТІктокерка пояснила, чому її так збентежила ця дата: "Ось причина, чому я дійсно злякалась: 10 вересня – дата мого народження. І це все стає трохи дивно"

Одні користувачі взялись підтверджувати побоювання дівчини, вважаючи, що це послання – попередження про якусь катастрофу:

"Окей, продайте будинок, їдьте кудись подалі та змініть ім'я. Так буде добре"

"Боже, це виглядає все дуже дивно".

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Інші ж почали жартувати й переконувати тіктокерку, що ніякого прихованого сенсу тут немає, і дата – це просто дата, яка може значити будь-що:

1"0 вересня 1846 року американський винахідник Еліас Гоу отримав патент на свою швейну машину. Ви впевнені, що це не день ткацьких верстатів?"

"Хто б це не написав, можливо, вони були канадцями... саме у цей день 1939 року Маккензі Кінг, 10-й прем'єр-міністр Канади, оголосив війну Німеччині"

У будь-якому разі, пізніше жінка заспокоїлась, адже не знайшла в інтернеті ніяких тривожних прогнозів, пов'язаних з цією датою.