Люди часто находят скрытые послания из прошлого в собственных домах, оставленные прежними владельцами. Например, стихотворение, написанное девочкой на стене дома еще в 1975 году, которое нашла семья из Великобритании только в этом году. И если такая находка – это милая неожиданность, то надпись на стене дома тиктокеркши ее не на шутку напугала.
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Комедиантка, которая постит видео в тикток под ником @loubobang, рассказала, что недавно начала реконструкцию старого дома: снимала доски с пола и чистила стены. Во время всего процесса она уже находила скрытые шкафы и ниши, но они ее не впечатлили, ведь такое случается довольно часто.
Работа со стенами по-настоящему ее вывела, ведь пришлось снять 5 слоев старых обоев, прежде чем добраться до поверхности. Но как-то она обратила внимание на отрывки какой-то надписи. Сняв еще немного слоев, обнаружила такую фразу: "Судный день – 10 сентября".
Тиктокерша пояснила, чем ее так смутило эта дата: "Вот причина, почему я действительно испугалась: 10 сентября – дата моего рождения. И это все становится немного странно"
Одни пользователи взялись подтверждать опасения девушки, считая, что это послание – предупреждение о какой-то катастрофе:
- "Окей, продайте дом, поезжайте куда подальше и измените имя. Так будет хорошо"
- "Боже, это выглядит все очень странно".
Другие же начали шутить и убеждать тиктокершу, что никакого скрытого смысла здесь нет, и дата – это просто дата, которая может значить что угодно:
- "10 сентябре 1846 года американский изобретатель Элиас Хоу получил патент на свою швейную машину. Вы уверены, что это не день ткацких станков?"
- "Кто бы это не написал, возможно, они были канадцами... именно в этот день 1939 Макензи Кинг, 10-й премьер-министр Канады объявил войну Германии"
В любом случае позже женщина успокоилась, ведь не нашла в интернете никаких тревожных прогнозов, связанных с этой датой.