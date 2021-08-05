Жінка знайшла моторошний напис у своєму старому будинку: який збіг її так налякав

Ремонтуючи власний будинок, якому вже 150 років, тіктокерка виявила незвичайний напис на стіні. Він здався їй таким дивним, що вона поспішила поділитись побоюваннями зі своїми підписниками.

Люди частенько знаходять приховані послання з минулого у власних помешканнях, залишені колишніми власниками. Як-от вірш, написаний дівчинкою на стіні будинку ще у 1975 році, який знайшла родина з Великої Британії лише цього року. І якщо така знахідка – це мила несподіванка, то напис на стіні будинку тіктокерки її не на жарт налякав.

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Комедіантка, яка викладає відео від тікток під ніком @loubobang, розповіла, що нещодавно почала реконструкцію старого будинку: знімала дошки з підлоги та чистила стіни. Під час всього процесу вона вже знаходила приховані шафи та ніші, але вони її не вразили, адже таке трапляється досить часто.

Робота зі стінами по-справжньому її роздратувала, адже довелось зняти 5 шарів старих шпалер, перш ніж дістатись поверхні. Проте потім вона зацікавлено звернула увагу на уривки якогось надпису. Знявши ще трохи шарів, виявила таку фразу: "Судний день – 10 вересня".

ТІктокерка пояснила, чому її так збентежила ця дата: "Ось причина, чому я дійсно злякалась: 10 вересня – дата мого народження. І це все стає трохи дивно"

Одні користувачі взялись підтверджувати побоювання дівчини, вважаючи, що це послання – попередження про якусь катастрофу:

"Окей, продайте будинок, їдьте кудись подалі та змініть ім'я. Так буде добре"

"Боже, це виглядає все дуже дивно".

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Інші ж почали жартувати й переконувати тіктокерку, що ніякого прихованого сенсу тут немає, і дата – це просто дата, яка може значити будь-що:

1"0 вересня 1846 року американський винахідник Еліас Гоу отримав патент на свою швейну машину. Ви впевнені, що це не день ткацьких верстатів?"

"Хто б це не написав, можливо, вони були канадцями... саме у цей день 1939 року Маккензі Кінг, 10-й прем'єр-міністр Канади, оголосив війну Німеччині"

У будь-якому разі, пізніше жінка заспокоїлась, адже не знайшла в інтернеті ніяких тривожних прогнозів, пов'язаних з цією датою.