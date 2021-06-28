Сім’я блогерки під ніком kammee0508 придбала старенький котедж ще в 2015 році. Нещодавно вони спробували трішки перепланувати будинок: чоловік якраз почав зносити внутрішню стіну. Він дуже здивувався, коли побачив, що за цеглою була прихована ще одна кімната.

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Подружжя втішилося, адже це додаткова житлова площа. Та, коли зайшли всередину, у них з’явилося багато нових питань, на які важко відповісти.

Чоловік вирішив залізти у нову кімнату / Скриншот тікток kammee0508

Спочатку ми подумали, що це місце використовували для зберігання якихось речень. Але воно взагалі не мало ніяких проходів, так що це було трішки дивно, – розповіла блогерка.

Дівчина оглянула нову кімнату і знайшла там кілька дивних сюрпризів, від яких трішки не по собі. Один із них – колекція старих чорно-білих фотографій. На одній із них можна побачити маленького хлопчика, який стоїть поруч із людиною без голови.

Дивне фото / Скриншот тікток kammee0508

"Сподіваюся, що це недолік експозиції, а не щось зловісне", – припускає жінка.

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Серед інших знахідок: раритетні газети, особиста картка школяра, лист і навіть старі банки та лампочки, яким вже приблизно понад 70 років.

Частина речей, які знайшла блогерка / Скриншот тікток kammee0508

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Відео kammee0508 переглянули майже 3 мільйони разів. Більшість коментаторів стверджували, що це справді некомфортно виявити таку знахідку у своїй квартирі. Однак, скоріш за все, це просто старі речі колишніх господарів, які про них забули. А хтось взагалі думав про щось зловісне: