Семья блогершы под ником kammee0508 приобрела старенький коттедж еще в 2015 году. Недавно они попытались немного перепланировать дом: муж как раз начал сносить внутреннюю стену. Он очень удивился, когда увидел, что за кирпичом была скрыта еще одна комната.
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Супруги возрадовалось, ведь это дополнительная жилая площадь. Но, когда зашли внутрь, у них появилось много новых вопросов, на которые трудно ответить.
Муж решил осмотреть новую комнату / Скриншот тикток kammee0508
Сначала мы подумали, что это место использовали для хранения каких-то вещей. Но оно вообще не имело никаких проходов, так что это было немного странно, – рассказала блогерша.
Девушка осмотрела новую комнату и нашла там несколько странных сюрпризов, от которых немного не по себе. Один из них – коллекция старых черно-белых фотографий. На одной из них можно увидеть маленького мальчика, который стоит рядом с человеком без головы.
Странное фото / Скриншот тикток kammee0508
"Надеюсь, что это недостаток экспозиции, а не что-то зловещее", – предполагает женщина.
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Среди других находок: раритетные газеты, личная карточка школьника, письмо и даже старые банки и лампочки, которым уже примерно 70 лет.
Часть вещей, которые нашла блогерша / Скриншот тикток kammee0508
Видео kammee0508 посмотрели почти 3 миллиона раз. Большинство комментаторов утверждали, что это действительно некомфортно выявить такую находку в своей квартире. Однако, скорее всего, это просто старые вещи бывших хозяев, которые о них забыли. А кто-то вообще думал о чем-то зловещем:
- Мне очень сильно не по себе. Почему эти вещи были спрятаны? (Sherri Mohn)