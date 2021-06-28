Дівчина знайшла таємну кімнату в будинку: на неї чекав моторошний сюрприз

Американка хотіла відремонтувати своє помешкання, але вже про це пошкодувала. Вона випадково натрапила на таємну кімнату, де знайшла моторошний сховок із минулого.

Сім’я блогерки під ніком kammee0508 придбала старенький котедж ще в 2015 році. Нещодавно вони спробували трішки перепланувати будинок: чоловік якраз почав зносити внутрішню стіну. Він дуже здивувався, коли побачив, що за цеглою була прихована ще одна кімната.

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Подружжя втішилося, адже це додаткова житлова площа. Та, коли зайшли всередину, у них з’явилося багато нових питань, на які важко відповісти.

Чоловік вирішив залізти у нову кімнату / Скриншот тікток kammee0508

Спочатку ми подумали, що це місце використовували для зберігання якихось речень. Але воно взагалі не мало ніяких проходів, так що це було трішки дивно, – розповіла блогерка.

Дівчина оглянула нову кімнату і знайшла там кілька дивних сюрпризів, від яких трішки не по собі. Один із них – колекція старих чорно-білих фотографій. На одній із них можна побачити маленького хлопчика, який стоїть поруч із людиною без голови.

Дивне фото / Скриншот тікток kammee0508

"Сподіваюся, що це недолік експозиції, а не щось зловісне", – припускає жінка.

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Серед інших знахідок: раритетні газети, особиста картка школяра, лист і навіть старі банки та лампочки, яким вже приблизно понад 70 років.

Частина речей, які знайшла блогерка / Скриншот тікток kammee0508

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Відео kammee0508 переглянули майже 3 мільйони разів. Більшість коментаторів стверджували, що це справді некомфортно виявити таку знахідку у своїй квартирі. Однак, скоріш за все, це просто старі речі колишніх господарів, які про них забули. А хтось взагалі думав про щось зловісне: