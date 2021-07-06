Жінка зробила камінь для колечка із грудного молока: як їй це вдалося

Жінка хотіла зробити собі унікальну прикрасу, яку справді ніхто більше не матиме. Вона зуміла перетворити грудне молоко на красивий білий камінчик.

Грудне молоко може справді по-різному використовувати. Хтось робить з нього домашню косметику, а от тікток-блогерка під ніком mamasliquidgold навчилася перетворювати його у красиву прикрасу. Відео про створення такого виробу стало скажено популярним у соцмережі: його переглянули понад 9 мільйонів разів.

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У коротенькому ролику жінка показала процес перетворення грудного молока. Спершу вона вилила його на сковорідку, а також додала туди загущувач. Через деякий час вся суміш перетворилася у своєрідний порошок.

Грудне молоко перетворилося в такий порошок / Скриншот тікток mamasliquidgold

Жінка ретельно його перетерла у ступці для спецій. Одна мить – і блогерка вже показала красиве колечко, у якому красується незвичний білий камінь із грудного молока.

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Камінчик з грудного молока / Скриншот тікток mamasliquidgold

Не дивно, що відео набрало стільки переглядів. Люди були справді здивовані від того, що хтось додумався зробити такий оригінальний камінчик. Як виявилося, жінка робить їх на замовлення: люди спеціально відправляють блогерці своє молоко, щоб вона перетворила його у прикрасу. Утім, не всі оцінили таку затію, але одна з підписниць пояснила, чому це крута ідея.

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