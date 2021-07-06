Грудное молоко может действительно по-разному использовать. Кто-то делает из него домашнюю косметику, а вот тикток-блогерша под ником mamasliquidgold научилась превращать его в красивое украшение. Видео о создании такого изделия стало бешено популярным в соцсети: его посмотрели более 9 миллионов раз.

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В коротеньком ролике женщина показала процесс преобразования грудного молока. Сначала она вылила его на сковородку, а также добавила туда загуститель.

Через некоторое время вся смесь превратилась в своеобразный порошок.

Грудное молоко превратилось в такой порошок / Скриншот тикток mamasliquidgold

Женщина тщательно его перетерла в ступке для специй. Один миг – и блогерша уже показала красивое колечко, в котором красуется необычный белый камень из грудного молока.

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Камушек с грудного молока / Скриншот тикток mamasliquidgold

Неудивительно, что видео набрало столько просмотров. Люди были действительно удивлены тем, что кто-то додумался сделать такой оригинальный камешек. Как оказалось, женщина создает их на заказ: люди специально отправляют блогерше свое молоко, чтобы она превратила его в украшение. Впрочем, не все оценили такую ​​затею, но одна из подписчиц объяснила, почему это крутая идея.

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