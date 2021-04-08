15 жінок, які відмовились зафарбовувати сивину й не пошкодували – фото

Зазвичай сиве волосся асоціюється з похилим віком, тоді як багато людей починають сивіти ще у молодому віці. Соромлячись цієї особливості, жінки витрачають купу коштів, щоб зафарбовувати волосся. Проте дехто примирився з сивиною і навіть пишається цим.

У 2016 році Марта Труслоу створила сторінку в інстаграмі під назвою "Grombre", де кожна жінка, яка стикається з передчасною сивиною, може поділитись своєю історією та отримати підтримку. Зараз на сторінці цілих 230 тисяч підписників, які захоплюються "срібною красою".

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Усі ці прекрасні жінки відкинули фарби й просто насолоджуються своїм природним кольором волосся. А їх історії надихають жінок усього світу приймати свою зовнішність.

Вона помітила першу сивину вже у 7 років

"Мій перший спогад про сиве волосся був у 7 років...А у 22 колега зробила мені зауваження "Боже, для такої молодої дівчини й справді багато сивини!". Тож з 24 років я фарбувала волосся у коричневий. Доводилось це робити кожні 2 тижні, я ненавиділа це! Коли намагалась відпустити, то друзі казали "Ти будеш виглядати старою". Зараз мені 48, і я вже 6 років без фарби. Я почуваюся бадьоріше і красивіше ніж тоді, коли фарбувала волосся"

Яке миле кучеряве волосся!

"Коли я почала відпускати сиве волосся, то відразу почувалась старою. Це може вас гнітити, але не здавайтеся! Я вже 5 років сива, і я так вдячна собі що зробила це. Це абсолютно не старить жінок! Ти засяєш, твої очі будуть виблискувати, і твоя срібна корона заіскриться".

Вона виглядає надзвичайно стильно

"Одного разу, коли мені було 30 років, маленька дівчинка сказала мені: "Я люблю твоє волосся, це як блиск. У ньому є магія". Я відчула це як свою суперсилу. Я посивіла дуже рано, і не хотіла фарбувати волосся кожні кілька тижнів, витрачаючи на це багато часу та грошей. Я вважаю за краще проводити час на свіжому повітрі та в пригодах."

Ця дівчина щомісяця фарбувала волосся з 17 років

"Зараз мені 24, а перше сиве волосся я помітила в 11. З 17 років щомісяця фарбувала його в салоні. Мені завжди подобалась ідея відростити своє природне волосся. Більшість друзів мене підтримували, проте кілька жінок старшого віку казали: "Ти занадто молода, щоб сивіти".

Потім я побачила, наскільки здоровим було волосся моєї мами, коли вона вирішила припинити фарбування. І в березні 2020 року стало очевидним, що саме час прийняти правильне рішення. Я сподіваюся, що можу допомогти довести людям, що ти не можеш бути "занадто молодим", щоб сивіти."

Дівчина вирішила, що здорове волосся важливіше

"У 25 років мені доводилося фарбувати волосся кожні 3 тижні.Чим більше я фарбувала, тим швидше воно відростало. 5 березня 2020 року я востаннє фарбувала волосся і вирішила, що моє здоров'я важливіше, ніж каштанове волосся. Я не хочу більше ховатися і замикатися в клітці.

З того часу, як я відпустила волосся, я отримала багато компліментів та захоплення. Деякі навіть запитують мене, чи пофарбоване моє сиве волосся. Багато людей просто не можуть поєднати в голові зображення молодої жінки та сивого волосся разом."

Українка, що вирішила побороти стереотипи

"В Україні сиве волосся носять тільки бабусі. Мене надихнули жінки за кордоном, особливо європейські. Тож коли я одного разу пропустив візит до свого перукаря, а пізніше виявила безліч сивих волосинок, я швидко прийняв одне з найкращих рішень у своєму житті: я сивію! Я мала велике бажання змінити ставлення до сивого волосся серед українських жінок. З того часу минув рік, і я не шкодую про своє рішення."

Учні цієї вчительки не вірять, що вона насправді сива

"Моя мама знайшла моє перше сиве волосся, коли мені було 12 років (я навіть не знала, що це можливо!). Коли я подорослішала, мій чудовий перукар переконав мене прийняти своє волосся, і я припинила його фарбувати у 24 роки. Я відрощую їх вже 2 роки. Ніхто не вірить, що я така сива у 26 років! Я вчителька, і мої учні часто здивуються – "у вас ще навіть немає дітей, а ваше волосся таке сиве!"

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Яка ефектна жінка!

"Мій колір волосся не визначає мою молодість! Я почуваюся молодою, здоровою та красивою. Біле натуральне волосся це надзвичайні можливості. Я ніколи не фарбувала волосся...Це набагато краще для моїх природних локонів"

Рапунцель зі срібним волоссям

"Я сивіла з 13 років і ніколи не фарбувала волосся. До того ж я відрощувала його з 12 років, а 5 років тому повністю припинила обрізати. Мені дуже подобається, як це виглядає. Колір і довжина в поєднанні – це мої атрибути. Ніколи я ніколи не відчувала, що виглядаю старше! Натомість це приносить мені чарівні компліменти: що це виглядає авангардно, потойбічно, що я схожа на фею, ельфа чи Анну з "Крижаного серця"

Вона фарбує волосся з 16

"Я фарбую волосся вже 24 роки, починаючи з шістнадцяти. Виростити таке сиве волосся було непросто. Я шукаю натхнення в grombre Instagram. Минуло 9 місяців з того часу, як я востаннє фарбувалась, і я така щаслива, що мені не потрібно турбуватися про своє волосся"

Ця жінка вирішила більше не соромитися

"Я фарбувала волосся для задоволення з 16 років. Коли я почала сивіти, фарбування волосся перестало бути "веселим". Відчувалося, що я приховую щось, чого я маю соромитись. Приблизно 5 років тому я вирішив посивіти. Так моє волосся стало тим, чого я намагалася досягти роками завдяки барвникам – унікальним та яскравим. Настільки ж приємно бути просто собою"

Сиве волосся круто доповнює її образ

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"Посивіння стало для мене величезною зміною... Схоже, я дізналась, ким я була з самого початку...Це та ж я, тільки в іншому стані"

Так і не скажеш, що це сивина, а не модне фарбування

"Я побачила сиве волосся, коли мені було 18, і я була спустошений. Понад 10 років я витрачала багато часу та грошей, фарбуючись кожні 4 тижні. Це було виснажливо. Минулого року я вирішила відпустити волосся, і мені це сподобалось. У липні буде рік, і щодня я дивуюсь, як прекрасно я почуваюся. Це змушує мене усвідомити, що ідеали краси можуть розвиватися, рости та змінюватися. Я не відчуваю себе старішою, ніж є."

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Справжня ельфійка!

"Вже майже 8 місяців, відколи я не фарбую волосся. Визнаю, що було трохи моторошно, але дуже цікаво, спостерігати, як моє темно-каштанове волосся зникає, а сивина пробивається. Я навчилась сприймати його правильно... і підтримка моїх "срібних сестер", безумовно, допомагає".

"Часом я просто плакала в салоні. Я багато пережила з волоссям за останні 10 місяців, відпустивши його. Дивно, скільки вашої самооцінки та особистості виражає волосся. Пам'ятайте, що найкраще ще попереду!"