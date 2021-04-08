15 жінок, які відмовились зафарбовувати сивину й не пошкодували – фото

Джерело:Grombre
Зазвичай сиве волосся асоціюється з похилим віком, тоді як багато людей починають сивіти ще у молодому віці. Соромлячись цієї особливості, жінки витрачають купу коштів, щоб зафарбовувати волосся. Проте дехто примирився з сивиною і навіть пишається цим.
У 2016 році Марта Труслоу створила сторінку в інстаграмі під назвою "Grombre", де кожна жінка, яка стикається з передчасною сивиною, може поділитись своєю історією та отримати підтримку. Зараз на сторінці цілих 230 тисяч підписників, які захоплюються "срібною красою".
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Усі ці прекрасні жінки відкинули фарби й просто насолоджуються своїм природним кольором волосся. А їх історії надихають жінок усього світу приймати свою зовнішність.
"Мій перший спогад про сиве волосся був у 7 років...А у 22 колега зробила мені зауваження "Боже, для такої молодої дівчини й справді багато сивини!". Тож з 24 років я фарбувала волосся у коричневий. Доводилось це робити кожні 2 тижні, я ненавиділа це! Коли намагалась відпустити, то друзі казали "Ти будеш виглядати старою". Зараз мені 48, і я вже 6 років без фарби. Я почуваюся бадьоріше і красивіше ніж тоді, коли фарбувала волосся"
"Коли я почала відпускати сиве волосся, то відразу почувалась старою. Це може вас гнітити, але не здавайтеся! Я вже 5 років сива, і я так вдячна собі що зробила це. Це абсолютно не старить жінок! Ти засяєш, твої очі будуть виблискувати, і твоя срібна корона заіскриться".
"Одного разу, коли мені було 30 років, маленька дівчинка сказала мені: "Я люблю твоє волосся, це як блиск. У ньому є магія". Я відчула це як свою суперсилу. Я посивіла дуже рано, і не хотіла фарбувати волосся кожні кілька тижнів, витрачаючи на це багато часу та грошей. Я вважаю за краще проводити час на свіжому повітрі та в пригодах."
"Зараз мені 24, а перше сиве волосся я помітила в 11. З 17 років щомісяця фарбувала його в салоні. Мені завжди подобалась ідея відростити своє природне волосся. Більшість друзів мене підтримували, проте кілька жінок старшого віку казали: "Ти занадто молода, щоб сивіти".
Потім я побачила, наскільки здоровим було волосся моєї мами, коли вона вирішила припинити фарбування. І в березні 2020 року стало очевидним, що саме час прийняти правильне рішення. Я сподіваюся, що можу допомогти довести людям, що ти не можеш бути "занадто молодим", щоб сивіти."
"У 25 років мені доводилося фарбувати волосся кожні 3 тижні.Чим більше я фарбувала, тим швидше воно відростало. 5 березня 2020 року я востаннє фарбувала волосся і вирішила, що моє здоров'я важливіше, ніж каштанове волосся. Я не хочу більше ховатися і замикатися в клітці.
З того часу, як я відпустила волосся, я отримала багато компліментів та захоплення. Деякі навіть запитують мене, чи пофарбоване моє сиве волосся. Багато людей просто не можуть поєднати в голові зображення молодої жінки та сивого волосся разом."
"В Україні сиве волосся носять тільки бабусі. Мене надихнули жінки за кордоном, особливо європейські. Тож коли я одного разу пропустив візит до свого перукаря, а пізніше виявила безліч сивих волосинок, я швидко прийняв одне з найкращих рішень у своєму житті: я сивію! Я мала велике бажання змінити ставлення до сивого волосся серед українських жінок. З того часу минув рік, і я не шкодую про своє рішення."
"Моя мама знайшла моє перше сиве волосся, коли мені було 12 років (я навіть не знала, що це можливо!). Коли я подорослішала, мій чудовий перукар переконав мене прийняти своє волосся, і я припинила його фарбувати у 24 роки. Я відрощую їх вже 2 роки. Ніхто не вірить, що я така сива у 26 років! Я вчителька, і мої учні часто здивуються – "у вас ще навіть немає дітей, а ваше волосся таке сиве!"
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"Мій колір волосся не визначає мою молодість! Я почуваюся молодою, здоровою та красивою. Біле натуральне волосся це надзвичайні можливості. Я ніколи не фарбувала волосся...Це набагато краще для моїх природних локонів"
"Я сивіла з 13 років і ніколи не фарбувала волосся. До того ж я відрощувала його з 12 років, а 5 років тому повністю припинила обрізати. Мені дуже подобається, як це виглядає. Колір і довжина в поєднанні – це мої атрибути. Ніколи я ніколи не відчувала, що виглядаю старше! Натомість це приносить мені чарівні компліменти: що це виглядає авангардно, потойбічно, що я схожа на фею, ельфа чи Анну з "Крижаного серця"
"Я фарбую волосся вже 24 роки, починаючи з шістнадцяти. Виростити таке сиве волосся було непросто. Я шукаю натхнення в grombre Instagram. Минуло 9 місяців з того часу, як я востаннє фарбувалась, і я така щаслива, що мені не потрібно турбуватися про своє волосся"
"Я фарбувала волосся для задоволення з 16 років. Коли я почала сивіти, фарбування волосся перестало бути "веселим". Відчувалося, що я приховую щось, чого я маю соромитись. Приблизно 5 років тому я вирішив посивіти. Так моє волосся стало тим, чого я намагалася досягти роками завдяки барвникам – унікальним та яскравим. Настільки ж приємно бути просто собою"Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
"Посивіння стало для мене величезною зміною... Схоже, я дізналась, ким я була з самого початку...Це та ж я, тільки в іншому стані"
"Я побачила сиве волосся, коли мені було 18, і я була спустошений. Понад 10 років я витрачала багато часу та грошей, фарбуючись кожні 4 тижні. Це було виснажливо. Минулого року я вирішила відпустити волосся, і мені це сподобалось. У липні буде рік, і щодня я дивуюсь, як прекрасно я почуваюся. Це змушує мене усвідомити, що ідеали краси можуть розвиватися, рости та змінюватися. Я не відчуваю себе старішою, ніж є."
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"Вже майже 8 місяців, відколи я не фарбую волосся. Визнаю, що було трохи моторошно, але дуже цікаво, спостерігати, як моє темно-каштанове волосся зникає, а сивина пробивається. Я навчилась сприймати його правильно... і підтримка моїх "срібних сестер", безумовно, допомагає".
"Часом я просто плакала в салоні. Я багато пережила з волоссям за останні 10 місяців, відпустивши його. Дивно, скільки вашої самооцінки та особистості виражає волосся. Пам'ятайте, що найкраще ще попереду!"