Наче дві різні людини: як жінки виглядають до і після макіяжу – фото

У сучасному світі кожен має різне уявлення про красу. Але напевне всі погодяться, що кожна жінка від природи вродлива.

Попри це, багато хто намагається підкреслити свої риси за допомогою косметики. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт візажиста, який перевтілив жінок у справжніх зірок Голлівуду.

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Візажист, який вразив своїми роботами

Ця жінка готова до червоної килимової доріжки.



Неймовірне перевтілення / Фото з інстаграму

Здається, що змінились не лише риси, але й погляд.



Жінка ну дуже змінилась / Фото з інстаграму

Більше впевненості нікому не зашкодить.



Яка краса / Фото з інстаграму

Візажист перетворив дівчину на топмодель.



Справжня зірка / Фото з інстаграму

Складно повірити, що макіяж може настільки омолоджувати.



Омолодилась за допомогою макіяжу / Фото з інстаграму

Жінка перевтілилась у справжню світську левицю.

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Дуже вишукано / Фото з інстаграму

Вишуканий та елегантний образ для вродливої жінки.



Який елегантний образ / Фото з інстаграму

Просто і вишукано: дівчина вмить стала голлівудською дівою.



Просто та стильно / Фото з інстаграму

Тепер ця красуня готова підкорювати будь-яку сцену.



Дуже вродлива дівчина / Фото з інстаграму

Головне, правильно розставити акценти.



Яскраві акценти / Фото з інстаграму

