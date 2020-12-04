Жінки, які досягли всього самі: добірка фільмів про сучасних попдів
Ці виконавиці мають багатомільйонні армії прихильників, їх пісні відомі у всьому світі, квитки на концерти розкуповують з швидкістю світла, а нові альбоми відразу очолюють світові чарти. З чого починався їх шлях до шаленої слави та що стояло у них на шляху?
Журналісти Life24 зробили добірку захопливих документальних фільмів, які ввідкривають завісу неймовірного життя сучасних попдів.
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Місс Американа (2020)
Розповідь про життя та творчу діяльність Тейлор Свіфт/ Зображення kinorium
Цьогорічний фільм розповідає відверту історію кумира молоді Тейлор Свіфт. Яким був її шлях до успіху, з якими труднощами їй доводилось стикатись і як вона переживала численні скандали в шоу-бізнесі – дізнайтесь все про особисте життя, творчість і політичну діяльність артистки. Ця чуттєва та щира добірка спогадів, архівних кадрів, концертних записів не залишить вас байдужими.
Повернення: фільм Бейонсе (2019)
Відвертий фільм про складний період життя Бейонсе/ Зображення kinorium
Фільм розгортається навколо виступу Бейонсе у 2018 на фестивалі Коачелла, який став одним із найяскравіших шоу у музичній індустрії. Кадри підготовки до всієї команди до цього грандіозного виступу змінюються уривками інтерв’ю, у яких Бейонсе розповідає про свій важкий період відновлення після пологів та як воно – повертатись на сцену після річної перерви. У фільмі звучать цитати Бейонсе з її виступів в університетах для темношкірих студентів. Це по-справжньому надихаюча та мотивуюча картина.
Гага: 155 см (2017)
Картина розповідає про будні про екстравагантної Леді Гаги / Зображення filmix
Найбільш епатажна попзірка світової сцени Леді Гага завжди дивувала своїх прихильників неймовірним голосом та екстравагантними костюмами. Усі знають про її злети, проте мало хто – про падіння. У цьому фільмі ви дізнаєтесь про її боротьбу з комплексами, складні стосунки, проблеми зі здоров’ям та про те, як важно їй довелось працювати, аби стати світовою зіркою. та мати можливість співати свої пісні.
Мадонна: народження легенди (2019)
Стрічка про життя та шлях до слави всесвітньо відомої Мадонни/ Зображення krot.info
У неї завжди було мільйони прихильників, і стільки ж – критиків. Фільм розповідає про прориви та невдачі однієї з найвпливовіших жінок у музичній індустрії, харизма та неймовірна енергетика якої не згасла з роками. Ви побачите, якою сильною може бути жага співати на сцені та як нікому невідома дівчинка стала королевою попмузики. Головну роль молодої Мадонни зіграла акторка Джеймі Олд, яку важко відрізнити від справжньої Мадонни!
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