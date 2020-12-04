У этих исполнительниц – многомиллионные армии поклонников, их песни известны во всем мире, билеты на концерты раскупают со скоростью света, а новые альбомы сразу возглавляют мировые чарты. С чего начинался их путь к безумной славы и что стояло у них на пути?

Журналисты Life24 сделали подборку увлекательных документальных фильмов, которые приоткрывают завесу невероятной жизни современных поп-див.

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Мисс Американа (2020)

Рассказ о жизни и творческой деятельности Тейлор Свифт / Изображение kinorium

Фильм этого года рассказывает откровенную историю кумира молодежи Тейлор Свифт. Каким был ее путь к успеху, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться и как она переживала многочисленные скандалы в шоу-бизнесе – узнайте все о личной жизни, творчестве и политической деятельности артистки. Эта чувственная и искренняя подборка воспоминаний, архивных кадров, концертных записей не оставит вас равнодушными

Возвращение: фильм Бейонсе (2019)

Откровенный фильм о сложном периоде жизни Бейонсе / Изображение kinorium

Фильм разворачивается вокруг выступления Бейонсе в 2018 на фестивале Коачелла, который стал одним из самых ярких шоу в музыкальной индустрии. Между кадрами подготовки всей команды к этому грандиозному выступления показывают отрывки интервью, в которых Бейонсе рассказывает о своем трудном периоде восстановления после родов и какого оно – возвращаться на сцену после годового перерыва. В фильме звучат цитаты Бейонсе с ее выступлений в университетах для темнокожих студентов. Это по-настоящему вдохновляющая и мотивирующая картина

Гага: 155 см (2017)

Картина рассказывает о буднях экстравагантной Леди Гаги / Изображение filmix

Самая эпатажная поп-звезда мировой сцены Леди Гага всегда удивляла своих поклонников невероятным голосом и экстравагантными костюмами. Все знают о ее взлетах, однако мало кто – о падениях. В этом фильме вы узнаете о ее борьбе с комплексами, сложных отношения, проблемах со здоровьем и о том, как тяжело ей пришлось работать, чтобы стать мировой звездой и иметь возможность петь свои песни.

Мадонна: народження легенди (2019)

Фильм о жизни и пути к славе всемирно известной Мадонны / Изображение krot.info

У нее всегда было миллионы поклонников, и столько же – критиков. Фильм рассказывает о прорывах и неудачах одной из самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии, харизма и невероятная энергетика которой не угасла с годами. Вы увидите, какой сильной может быть жажда петь на сцене, и как никому неизвестная девочка стала королевой поп-музыки. Главную роль молодой Мадонны сыграла актриса Джейми Олд, которую трудно отличить от настоящей Мадонны!