Блогерка під ніком jaeleelovesbread знімає кумедні відео про буденні ситуації у житті кожної людини. Зазвичай її відео набирають не більше кількох тисяч переглядів, проте відео з перевтіленням стало вірусним у TikTok і просто вистрілило, адже його подивились понад мільйон разів.

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Дівчині давно казали про те, що вона виглядає ніби копія всесвітньо відомої американською співачкою Лани Дель Рей. Тоді дівчина вирішила ще більше підкреслити свою схожість, зробивши макіяж та зачіску як у знаменитості. І вона не прогадала!

Спочатку на відео блогерка стоїть без макіяжу і з пов'язкою на голові – здається, що у її зовнішності дуже мало рис від співачки.

Спочатку блогерка не дуже схожа на співачку / Фото jaeleelovesbread

Тоді дівчина фарбує брови, малює "фірмові" стрілки Лани Дель Рей, прикріпляє кілька пучків накладних вій та наносить тон. Зовсім трохи маніпуляцій з косметикою – і вже стає зрозуміло, що усі розмови про її схожість були не пустими балачками.

Трохи макіяжу не завадить / Фото jaeleelovesbread

Тоді блогерка додає фінальні штрихи – підфарбовує губи коричневою помадою та просто розпускає випрямлене волосся. І ось перед нами справжнісінька копія американської співачки, схожа навіть міміка.

Дівчина стала копією Лани Дель Рей / Фото jaeleelovesbread

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Повне відео можна подивитись тут:

В коментарях користувачі були справді вражені близнючкою знаменитості, а дехто вже готовий був навіть записати адресу та їхати до дівчини по автограф.