Блогерша под ником jaeleelovesbread снимает смешные видео о будничных ситуации в жизни каждого человека. Обычно ее видео набирают не более нескольких тысяч просмотров, однако видео с перевоплощением стало вирусным в TikTok и просто выстрелило, ведь его посмотрели более миллиона раз.

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Девушке давно говорили о том, что она выглядит как копия всемирно известной американской певицей Ланы Дель Рей. Тогда девушка решила еще больше подчеркнуть свое сходство, сделав макияж и прическу как у знаменитости. И она не прогадала!

Сначала на видео блогерша стоит без макияжа и с повязкой на голове – кажется, что в ее внешности очень мало черт от певицы.

Сначала блогерша не слишком похожа на певицу / Фото jaeleelovesbread

Тогда девушка красит брови, рисует "фирменные" стрелки Ланы Дель Рей, прикрепляет несколько пучков накладных ресниц и наносит тон. Совсем немного манипуляций с косметикой – и уже становится понятно, что все разговоры о ее сходстве были не пустыми сплетнями.

Немного макияжа не помешает / Фото jaeleelovesbread

Блогера добавляет финальные штрихи: подкрашивает губы коричневой помадой и просто распускает выпрямленные волосы. И вот перед нами настоящая копия американской певицы, похожа даже мимика.

Девушка стала копией Ланы Дель Рей / Фото jaeleelovesbread

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Полное видео можно посмотреть здесь:

В комментариях пользователи были действительно поражены близнецом знаменитости, а некоторые уже готовы были даже записывать адрес и ехать к девушке за автографом.