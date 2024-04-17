Гармонія ранку: Злата Огнєвіч показала свої ритуали після пробудження для продуктивного дня

Українська співачка Злата Огнєвіч має неймовірний вигляд. І це результат не лише гарної генетики, але й кропіткої роботи та постійного догляду за собою.

Злата Огнєвіч постійно стежить за своїм здоров'ям, намагається збалансовано харчуватися та займатися спортом. У мережі вона також поділилася своїми звичками для продуктивного дня.

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Гармонія продуктивного ранку

Певно, кожна жінка має свої секрети краси та ранкові ритуали. Співачка Злата Огнєвіч у мережі також поділилася з підписниками корисними звичками свого гармонійного ранку.

Зірка наголосила, що для неї важливо правильно розпочати свій день. Так, Злата Огнєвіч має 5 обов'язкових правил корисного ранку:

день починається з масажу обличчя та живлення шкіри,

корисний сніданок (наприклад, це зелений смузі з яблука, лимону, ківі та селери),

прийом вітамінів,

медитація – вона дозволяє очистити свідомість від зайвого та негативу,

планування дня, яке дозволяє розподілити час на себе та роботу.

Правила гармонійного ранку Злати Огнєвіч: дивіться відео

Такий режим допомагає співачці проводити день продуктивно. Окрім того, такі ритуали допомагають їй мати приголомшливий вигляд. Так, масаж, вітаміни та медитації позитивно впливають як на фізичному рівні, так і на ментальному.

Окрім того, Злата Огнєвіч також нещодавно ділилася у мережі, що побути наодинці з собою – для неї найкращий спосіб триматися у тонусі.

Книги, медитація, карпатський чай та масаж в улюбленому SPA-салоні – ось мій ідеальний вихідний. Обирай себе. Цінуй себе. Люби себе,

– мовиться в одному з дописів зірки.

До слова, Злата Огнєвіч завжди дбає про збалансоване харчування, тому щоранку готує собі сніданки, які точно не додасть зайвих сантиметрів, а наповнять тіло енергією та поживними речовинами. Своїми рецептами зірка часто ділиться у мережі.