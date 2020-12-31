Цитрусові та ігристі вина – просто мастхев кожного новорічного столу. Тож ми вирішили, чом би не поєднати ігристе вино та апельсини, а вірніше помаранчевий фреш?

Любі люди, як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про коктейль "Мімоза". Сомельє в зелених штанях розповість про те, який коктейль "Мімоза" правильний – з шампанським або ігристим вином, чому бармени іноді зляться, коли готують "Мімозу", і як його приготувати.

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Бандит-контрабандист Льолік у радянській комедії "Діамантова рука" виголосив фразу, що вмить стала крилатою — "Шампанське зранку п'ють або аристократи, або дегенерати".

Але герой Андрія Папанова забув важливу деталь: справжні аристократи п'ють зранку шампанське з додаванням апельсинового фрешу. Саме так готується коктейль "Мімоза", що став символом пізнього аристократичного сніданку.

Історія виникнення

Вперше подібний коктейль під назвою Buck's Fizz (2 порції шампанського та 1 порція фрешу) приготували в 1920-х роках у джентльменському клубі Buck's Club. Офіційна версія стверджує, що напій став викликом старим консервативним клубам Лондона. Згідно з неофіційною версією — панству просто був потрібен привід, що пити зранку.

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1936 року бармен готелю Ritz (Париж) Френк Мейер у своїй книзі "Мистецтво змішування коктейлів" вже описує нову версію винаходу колег з Лондона — коктейль "Мімоза", де змішується 1 порція шампанського та 1 порція апельсинового фрешу на льоду. Попервах у Франції коктейль назвали "Апельсиновим шампанським", але хтось із гостей Ritz порівняв колір напою з кольором квітів мімози і закріпилася.

Чому цей коктейль став таким відомим

Популярності "Мімози" сприяли два випадки.

1961 року журналісти помітили коктейль у руках Єлизавети II та герцога Единбурзького і вже наступного ранку тисячі британців почали вимагати "Мімози" у барменів своїх улюблених закладів. Другий щасливий збіг стався 1966 року, коли репортер лондонського видання Exprees зідзвонився для інтерв'ю з Альфредом Гічкоком. Режисер був у доброму гуморі та зізнався, що якраз насолоджується коктейлем "Мімоза" та 8-дюймовою сигарою. Американські газети передрукували інтерв’ю, а "Мімоза" увійшла у меню закладів, де збирались шанувальники Гічкока.

Королева Єлизавета II також сприяла популярності "Мімози"/ Фото Getty

Як коктейль став символом бранчу?

"Шукайте жінку!", — кажуть у таких випадках французи. 1977 року перша жінка ресторанний критик в історії New York Times Мімі Шератон назвала "Мімоза" одним з її улюблених напоїв для бранчу на Мангеттен. Після статті в авторитетному виданні у "Кривавої Мері" не залишилось шансів — коктейлем №1 для пізнього сніданку стала "Мімоза".

Цей коктейль став справжнім символом пізнього сніданку / Зображення Сомельє в зелених штанях

Рецепт "Мімози"

1 порція ігристого вина брют; 1 порція апельсинового фрешу; скибка апельсину для декору; кілька кубиків льоду за необхідності.

Найбільші вороги "Мімози" — дешеве ігристе вино та пакетований сік. Легка текстура та яскравий смак коктейлю нададуть якісні ігристі вина та свіжовичавлений сік охолодженого апельсина.

Чому бармени не люблять "Мімозу"?

Бо часто-густо в закладах цей коктейль пропонується безлімітним, тож барменам доводиться за зміну десятки літрів мімози готувати, а це нудно!

Сомельє в зелених штанях бажає вам знаходити задоволення у простих речах та знаходити час для пізніх сніданків з коктейлем "Мімоза" та ніколи не нудьгувати!