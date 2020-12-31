Цитрусовые и игристые вина – просто мастхэв каждого новогоднего стола. Поэтому мы решили, почему бы не совместить игристое вино и апельсины, а вернее оранжевый фреш?

Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о коктейле "Мимоза". Сомелье в зеленых штанах расскажет о том, какой коктейль "Мимоза" правильный – с шампанским или игристым вином, почему бармены иногда злятся, когда готовят "Мимозу", и как его приготовить.

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Бандит-контрабандист Лелик в советской комедии "Бриллиантовая рука" произнес фразу, которая моментально стала крылатой – "Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты".

Но герой Андрея Папанова забыл важную деталь: настоящие аристократы пьют утром шампанское с добавлением апельсинового фреша. Именно так готовится коктейль "Мимоза", ставший символом позднего аристократического завтрака.

История возникновения

Впервые похожий коктейль под названием Buck's Fizz (2 порции шампанского и 1 порция фреша) приготовили в 1920-х годах в джентльменском клубе Buck's Club. Официальная версия утверждает, что напиток стал вызовом старым консервативным клубам Лондона. Согласно неофициальной версии – господам просто был нужен повод, чтобы пить утром.

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В 1936 году бармен отеля Ritz (Париж) Фрэнк Мейер в своей книге "Искусство смешивания коктейлей" уже описывает новую версию изобретения коллег из Лондона – коктейль "Мимоза", где смешивается 1 порция шампанского и 1 порция апельсинового фреша на льду. Сначала во Франции коктейль назвали "Апельсиновым шампанским", но кто-то из гостей Ritz сравнил цвет напитка с цветом цветов мимозы, и название закрепилось.

Почему коктейль стал таким известным

Популярности "Мимозы" способствовали два случая.

В 1961 году журналисты заметили коктейль в руках Елизаветы II и герцога Эдинбургского и уже на следующее утро тысячи британцев стали требовать "Мимозу" у барменов своих любимых заведений. Другое счастливое стечение обстоятельств произошло в 1966 году, когда репортер лондонского издания Express созвонился для интервью с Альфредом Хичкоком. Режиссер был в хорошем настроении и признался, что как раз наслаждается коктейлем "Мимоза" и 8-дюймовой сигарой. Американские газеты перепечатали интервью, а "Мимоза" вошла в меню заведений, где собирались поклонники Хичкока.

Королева Елизавета II также способствовала популярности "Мимозы" / Изображение Getty

Как коктейль стал символом бранча?

"Ищите женщину!", – говорят в таких случаях французы. В 1977 году первая женщина – ресторанный критик в истории New York Times Мими Шератон назвала "Мимозу" одним из ее любимых напитков для бранча на Манхэттене. После статьи в авторитетном издании у "Кровавой Мэри" не осталось шансов – коктейлем №1 для позднего завтрака стала "Мимоза".

Этот коктейль стал настоящим символом позднего завтрака/ Изображение Сомелье в зеленых штанах

Рецепт "Мимозы"

1 порция игристого вина брют; 1 порция апельсинового фреша; ломоть апельсина для декора; несколько кубиков льда по мере необходимости.

Самые большие враги "Мимозы" – дешевое игристое вино и пакетированный сок. Легкую текстуру и яркий вкус коктейлю обеспечат качественные игристые вина и свежевыжатый сок охлажденного апельсина.

Почему бармены не любят "Мимозу"

Потому часто в заведениях этот коктейль предлагают как безлимитный, поэтому барменам приходится за смену готовить десятки литров мимозы, а это скучно!

Сомелье в зеленых штанах желает вам находить удовольствие в простых вещах, находить время для поздних завтраков с коктейлем "Мимоза" и никогда не скучать!