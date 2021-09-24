Розчарована наречена спробувала домовитися із коханою брата, щоб не віддавати гроші. Але дівчина виявилася дуже хитрою: вона запропонувала настільки дикий альтернативний варіант, що наречена повністю опустила руки.
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Сьогодні я отримала від неї (дівчини брата, – Life 24) лист із рахунком на 500 фунтів стерлінгів… Так виглядає, що вона пропустила дзвінок від дівчини, яка хотіла приєднатися до її команди. Згодом ця клієнтка пішла до іншої людини. І вона не змогла заробити гроші, – розповідає авторка.
Зрештою, дівчина погодилася забути про 500 фунтів за однієї умови: наречена мала приєднатися до її компанії. Та згодом вияснився один нюанс: вона хотіла затягнути молоду у мережевий маркетинг. Потрібно було купити духи на 60 фунтів, продавати їх та залучати нових людей в компанію.
Нареченій запропонували займатися мережевим маркетингом, щоб не віддавати 500 фунтів / Фото Unsplash
Я просто не можу перестати плакати. Моє весілля було невдалим, моє соціальне життя постраждало від цієї драми. І тепер через цю дівчину може статися сварка між мною та братом, якщо я не приєднаюся до компанії… Ця ситуація мене просто зруйнувала. Я просто хочу втекти з чоловіком і більше ніколи не розмовляти з сім’єю та друзями, – ділиться своїми емоціями наречена.
Користувачі Reddit підтримали жінку у цій ситуації. На їхню думку, вчинок дівчини брата – просто неадекватний:
- Вона вирішила приїхати, знаючи, що за цей час може втратити клієнта. Вона могла просто відмовитися.
- Це найскладніший спосіб, як переконати людину приєднатися до фінансової піраміди.
- Це, мабуть, найгірша історія про мережевий маркетинг, про яку я чула.
- Вона шахрайка. Розкажи брату, що вона від тебе хоче.
Через кілька днів наречена оновила свій допис. Вона розповіла брату про незрозумілий вчинок його дівчини. Тепер він збирається з нею розійтися.