Разочарованная невеста попыталась договориться с любимой брата, чтобы не отдавать деньги. Но девушка оказалась очень хитрой: она предложила настолько дикий альтернативный вариант, что в невесты просто опустились руки.

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Сегодня я получила от нее (девушки брата, – Life 24) письмо со счетом на 500 фунтов стерлингов... Похоже, что она пропустила звонок от девушки, которая хотела присоединиться к ее команде. Впоследствии эта клиентка ушла к кому-то другому. И она не смогла заработать деньги, – рассказывает авторка.

В конце концов, девушка согласилась забыть о 500 фунтах при одном условии: невеста должна была присоединиться к ее компании. Но потом выяснился один нюанс: она хотела затянуть молодую в сетевой маркетинг. Нужно было купить духи на 60 фунтов, продавать их и привлекать новых людей в компанию.

Невесте предложили заняться сетевым маркетингом, чтобы не отдавать 500 фунтов / Фото Unsplash

Я просто не могу перестать плакать. Моя свадьба была неудачной, моя социальная жизнь пострадала от этой драмы. И теперь из-за этой девушки может произойти ссора между мной и братом, если я не присоединюсь к компании... Эта ситуация меня просто разрушила. Я просто хочу убежать с мужем и больше никогда не разговаривать с семьей и друзьями, – делится своими эмоциями невеста.

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Пользователи Reddit поддержали женщину в этой ситуации. По их мнению, поступок девушки брата – просто неадекватный:

Она решила приехать, зная, что за это время может потерять клиента. Она могла просто отказаться.

Это самый сложный способ, как убедить человека присоединиться к финансовой пирамиде.

Это, пожалуй, худшая история о сетевом маркетинге, о которой я слышала.

Она мошенница. Расскажи брату, что она от тебя хочет.​

Через несколько дней невеста обновила свою публикацию. Она рассказала брату о непонятном поступке его девушки. Теперь он собирается с ней расстаться.