Знайома шокувала наречену після весілля: вона вимагає від неї гроші

Наречена попросила гостей не користуватися телефонами під час весільної церемонії. Тепер дівчина її брата вимагає від молодої 500 фунтів, бо вона пропустила діловий дзвінок.

Розчарована наречена спробувала домовитися із коханою брата, щоб не віддавати гроші. Але дівчина виявилася дуже хитрою: вона запропонувала настільки дикий альтернативний варіант, що наречена повністю опустила руки.

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Сьогодні я отримала від неї (дівчини брата, – Life 24) лист із рахунком на 500 фунтів стерлінгів… Так виглядає, що вона пропустила дзвінок від дівчини, яка хотіла приєднатися до її команди. Згодом ця клієнтка пішла до іншої людини. І вона не змогла заробити гроші, – розповідає авторка.

Зрештою, дівчина погодилася забути про 500 фунтів за однієї умови: наречена мала приєднатися до її компанії. Та згодом вияснився один нюанс: вона хотіла затягнути молоду у мережевий маркетинг. Потрібно було купити духи на 60 фунтів, продавати їх та залучати нових людей в компанію.

Нареченій запропонували займатися мережевим маркетингом, щоб не віддавати 500 фунтів / Фото Unsplash

Я просто не можу перестати плакати. Моє весілля було невдалим, моє соціальне життя постраждало від цієї драми. І тепер через цю дівчину може статися сварка між мною та братом, якщо я не приєднаюся до компанії… Ця ситуація мене просто зруйнувала. Я просто хочу втекти з чоловіком і більше ніколи не розмовляти з сім’єю та друзями, – ділиться своїми емоціями наречена.

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Користувачі Reddit підтримали жінку у цій ситуації. На їхню думку, вчинок дівчини брата – просто неадекватний:

Вона вирішила приїхати, знаючи, що за цей час може втратити клієнта. Вона могла просто відмовитися.

Це найскладніший спосіб, як переконати людину приєднатися до фінансової піраміди.

Це, мабуть, найгірша історія про мережевий маркетинг, про яку я чула.

Вона шахрайка. Розкажи брату, що вона від тебе хоче.

Через кілька днів наречена оновила свій допис. Вона розповіла брату про незрозумілий вчинок його дівчини. Тепер він збирається з нею розійтися.