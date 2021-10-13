22-річній студентці Меддісон Крамер залишалось лише 2 роки, щоб закінчити Австралійський університет Нотр-Дам та отримати ступінь бакалавра. Дівчина здобувала освіту в галузі охорони здоров’я та фізичного виховання, а після закінчення мала б працювати вчителькою. Та вона вирішила кардинально змінити своє життя.

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Підробіток став справжньою пристрастю

Під час навчання дівчині потрібні були гроші, тому вона влаштувалась консультанткою на неповний робочий день в один із магазинів австралійської мережі товарів для садівництва Bunnings. Раніше вона вже підпрацьовувала у цьому магазині, коли була підлітком, та не надавала цьому тоді значення.

Дівчина влаштувалась у магазин мережі Bunnings / Фото wikimedia

З часом дівчина зі здивуванням зрозуміла, що ця робота, спілкування з клієнтами приносить їй набагато більше задоволення, ніж викладацька діяльність: "Знадобилось п'ять років, щоб з'ясувати, яка кар'єра мені насправді підходить", – каже Меддісон.

Вона зізналась, що протягом всіх років навчання знайшла багатьох друзів, побачила свої сильні й слабкі сторони, спробувала себе у вчителюванні. Та все ж вирішила розвиватись у зовсім іншій сфері та покинула університет.

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Вона витратила купу грошей на навчання

За її словами, на це у неї пішло 20 тисяч австралійських доларів за навчання у двох університетах. Попри те, що дівчина влізла у борги, вона почувається цілком щасливою:

Усмішка на цьому фото показує, що я зробила правильний вибір. Це були найкращі 20 тисяч доларів, які я витрачала. Це невелика ціна за те, щоб дізнатись, що коли ти починаєш дбати про себе в першу чергу, все стає набагато простіше,

– пояснює Меддісон

Дівчина покинула університет заради роботи продавчинею / Фото Lad bible

Цю історію дівчина розповіла у дописі на LinkedIn. Вона пригадала, що у підлітковому віці, 7 років тому, коли вона лише прийшла до Bunnings, вона й подумати й не могла, що знайде тут роботу своєї мрії та місце, де захоче розвиватись.

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Проте з часом цей бізнес почав цікавити її все більше. Тож попри майже закінчену освіту та борги за навчання, вона зробила свій вибір на користь торгівлі та залишилась абсолютно щасливою: "Бувши у бізнесі вже сім років, я використовувала будь-яку можливість, щоб дізнатися щось нове на кожній зміні. Я досліджувала, на що я здатна та розвивала свої здібності", – пригадує Меддісон.

Колишня студентка також додала, що хотіла показати своєю історією: ніколи не пізно змінювати місце навчання, роботи чи кар'єру, навіть якщо ви вже витратили на це багато часу та сил. Головне, наголосила дівчина, завжди мати пристрасть до своєї справи.