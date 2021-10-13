22-летней студентке Мэддисон Крамер оставалось всего 2 года, чтобы закончить Австралийский университет Нотр-Дам и получить степень бакалавра. Девушка получала образование в области здравоохранения и физического воспитания, а после окончания должна была работать учительницей. Но она решила кардинально изменить свою жизнь.

Читайте также Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Подработка стала настоящей страстью

Во время учебы девушке нужны были деньги, поэтому она устроилась консультантка на неполный рабочий день в один из магазинов австралийской сети товаров для садоводства Bunnings. Раньше она уже подрабатывала в этом магазине, когда была подростком, но не придавала этому тогда значения.

Девушка устроилась в магазин сети Bunnings / Фото wikimedia

Со временем девушка с удивлением поняла, что эта работа , общение с клиентами приносит ей гораздо больше удовольствия , чем преподавательская деятельность: "Понадобилось пять лет, чтобы выяснить, какая карьера мне действительно подходит" , – говорит Мэддисон.

Она призналась, что на протяжении всех лет обучения нашла многих друзей, увидела свои сильные и слабые стороны, попробовала себя в учительстве. Однако все же решила развиваться в совершенно другой сфере и покинула университет.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Она потратила кучу денег на обучение

По ее словам, на это у нее ушло 20 тысяч австралийских долларов за обучение в двух университетах. Несмотря на то, что девушка влезла в долги, она чувствует себя вполне счастливой:

Улыбка на этом фото показывает, что я сделала правильный выбор. Это были лучшие 20 тысяч долларов, которые я тратила. Это небольшая цена за то, чтобы узнать, что когда ты начинаешь заботиться о себе в первую очередь, все становится гораздо проще,

– объясняет Мэддисон

Девушка покинула университет ради работы продавщицей / Фото Lad bible

Эту историю девушка рассказала в посте на LinkedIn. Она вспомнила, что в подростковом возрасте, 7 лет назад, когда она только пришла к Bunnings, она и подумать и не могла, что найдет здесь работу своей мечты и место, где захочет развиваться.

Интересно Подружка невесты сбросила 74 килограмма, увидев свадебные фото: крутая трансформация

Однако со временем этот бизнес начал интересовать ее все больше. Поэтому, несмотря на почти законченное образовании и долги за обучение, она сделала свой выбор в пользу торговли и осталась абсолютно счастливой: "Будучи в бизнесе уже семь лет, я использовала любую возможность, чтобы узнать что-то новое на каждой смене. Я исследовала, на что я способна и развивала свои способности ", – вспоминает Мэддисон.