Якщо ви досі у пошуку хобі, яке допоможе вам ефективно відволіктись чи заспокоїтись – наступні поради для вас. Про те, чим можна зайнятись, аби подолати стрес – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Як обрати свічки для дому чи на подарунок: характеристики, на які потрібно звернути увагу

Фізичні вправи

Одним з найкращих занять, які допоможуть відволіктися, чимало фахівців називають фізичну активність, яку можна перетворити на улюблене хобі. Наприклад, заняття йогою, велопрогулянки, танці тощо. Регулярна фізична активність сприяє виділенню гормонів щастя – ендорфінів. Крім того, такі заняття допомагають знизити тривожність та стрес, заспокоїтись і підтримувати хороший настрій.

Кулінарія

Як не дивно, але приготування страв теж чимало експертів називають гарним хобі для того, аби знімати стрес. Ба більше, чимало людей стверджують, що під час повномасштабної війни кулінарія справді допомагала підтримувати моральний стан. І мова не йде про готування їжі на всю сім'ю кілька разів на день, а про вивчення нових рецептів, вдосконалення уже вивчених, спроби опанувати високу кухню вдома. Тобто повний політ фантазій, який все ж вимагає уважності та зосередженості. Таким чином таке хобі теж дозволяє заспокоїтися.



Для того, аби зняти стрес, можна спробувати опанувати високу кухню вдома та експериментувати / Фото Pixebay

Читання

Активний відпочинок та розумова активність водночас – це про читання. Книги неабияк допомагають відволіктися, адже за умови правильно обраної книги відповідно до вподобань, ви можете повністю поринути в неї, заспокоїтись та зняти напругу. Хоча, є ймовірність, що обрана книга може викликати у вас різний спектр емоцій, включно зі тривожністю. Тому для зняття стресу не обирайте трилери та подібні книги.

Цікаво Три небанальні книги Агати Крісті, які точно вас здивують

Художнє мистецтво

Малювання чи будь-які інші види мистецтва можуть допомогти боротись зі стресом. За їхньою допомогою ви можете творчий потенціал, висловити свої емоції та зосередити увагу на створенні чогось прекрасного.

Та не забувайте, що будь-яке хобі, яке вам до душі, допоможе вам відновити внутрішню гармонію, заспокоїтись та підтримувати гарний настрій. Головне, аби заняття справді приносило вам задоволення.