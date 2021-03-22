Іспанська модель Клаудія Боуза розповіла неочікувану правду про свою професію. Виявляється – це зовсім не казка, а важка робота із постійними переїздами, невиплатами гонорарів і навіть переодяганнями в громадських туалетах під час зйомок.

Свій шлях у цьому бізнесі Клаудія Боуза розпочала ще в 16 років. Зараз їй – 25, і вона вже співпрацювала з такими брендами: OLAY, Alba Botanica, Hollister, Cosmopolitan, Grazia, ELLE, Lindsey Adler, Les Aimants Bridal, Ali Weiss, bikini.com, Randy Fenolli тощо.

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Кумедні і не дуже випадки під час модельних фотосесій

Зйомки бувають досить різні. Особливо "пекельно", коли все відбувається взимку. Так, на одній із фотосесій Клаудія була одягнена в бікіні. На вулиці тоді було аж -10 градусів, а переодягатися доводилося у громадському туалеті.

Ще одного разу ми фотографувалися в гаражі із елітними автомобілями. Я мала бути із мокрим волосся, а там взагалі не було обігрівача… Кожні 10 хвилин хтось мочив моє волосся. Після такої двогодинної зйомки зрозуміло, що я потім захворіла, – поділилася дівчина.

Скільки можна заробити на модельному бізнесі?

Заробітки бувають дуже й дуже великими. Одного разу дівчина отримала 10 тисяч доларів гонорару за одну фотосесію. Але бували й досить прикрі випадки: два роки тому один знаменитий бренд так і не заплатив їй за зйомку. Вона досі чекає на ці гроші.

Хоч гонорари тут непогані, але є свої підводні камені. Серед них – постійна робота над собою.

Як і в будь-якій професії, де потрібна ваша постійна увага та зосередженість для досягнення успіху, робота моделлю вимагає, щоб ви ретельно стежили за собою: піклувалися про шкіру, волосся та сиділи на дієті, – розповідає дівчина.

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Клаудія неодноразово відчувала шалений тиск. Адже завжди будуть дівчата, які намагатимуться виглядати краще. В таких "змаганнях" потрібно перемагати.

Тиск існує. Щоб отримати роботу, вам потрібно постаратися з усіх сил та бути найкращою версією самого себе. Адже ви конкуруєте із багатьма іншими дівчатами, – стверджує Клаудія.

Дівчина щодня поєднує силові навантаження разом із кардіотренуваннями. А в її сумочці завжди безліч засобів по догляду за шкірою.

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Попри різні неприємні моменти, Клаудія не збирається покидати цю роботу. Вона хоче дещо змінити своє амплуа – стати керівником модельних фотосесій.