Испанская модель Клаудия Боуза рассказала неожиданную правду о своей профессии. Оказывается – это вовсе не сказка, а тяжелая работа с постоянными переездами, невыплатами гонораров и даже переодеваниями в общественных туалетах во время съемок.

Свой путь в этом бизнесе Клаудия Боуза начала еще в 16 лет. Сейчас ей – 25, и она уже сотрудничала с такими брендами: OLAY, Alba Botanica, Hollister, Cosmopolitan, Grazia, ELLE, Lindsey Adler, Les Aimants Bridal, Ali Weiss, bikini.com, Randy Fenolli и тп.

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Забавные и не очень случаи во время модельных фотосессий

Съемки бывают весьма различны. Особенно "адски", когда все происходит зимой. Так, на одной из фотосессий Клаудия была одета в бикини. На улице тогда было аж -10 градусов, а переодеваться приходилось в общественном туалете.

Еще однажды мы фотографировались в гараже с элитными автомобилями. Я должна была быть с мокрыми волосами, а там вообще не было обогревателя ... Каждые 10 минут кто-то мочил мои волосы. После такой двухчасовой съемки понятно, что я потом заболела, – поделилась девушка.

Сколько можно заработать на модельном бизнесе?

Заработки бывают очень и очень большими. Однажды девушка получила 10 тысяч долларов за одну фотосессию. Но бывали и довольно неприятные случаи: два года назад один известный бренд так и не заплатил ей за съемку. Она все еще ждет эти деньги.

Хотя гонорары здесь неплохие, но есть свои подводные камни. Среди них – постоянная работа над собой.

Как и в любой профессии, где нужно ваше постоянное внимание и сосредоточенность для достижения успеха, работа моделью требует, чтобы вы тщательно следили за собой: заботились о коже, волосах и сидели на диете, – рассказывает девушка.

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Клаудия неоднократно испытывала огромное давление. Ведь всегда будут девушки, которые будут пытаться выглядеть лучше. В таких "соревнованиях" нужно побеждать.

Давление существует. Чтобы получить работу, вам нужно постараться изо всех сил и быть лучшей версией самого себя. Ведь вы конкурируете со многими другими девушками, – утверждает Клаудия.

Девушка ежедневно сочетает силовые нагрузки вместе с кардиотренировками. А в ее сумочке всегда множество средств по уходу за кожей.

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Несмотря на различные неприятные моменты, Клаудия не собирается покидать эту работу. Она хочет немного изменить свое амплуа – стать руководителем модельных фотосессий.