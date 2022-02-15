Зовсім не старіє: як бабусі вдається виглядати на 20

64-річна бабусю часто називають сестрою своєї онучки. Вона вражає мережу своєю молодістю та запалом.

Сама Леслі Максвелл стверджує, що часто не може відбитись від молодих кавалерів, які постійно хочуть з нею познайомитись. Тож, як виглядати у 64 на 20 років, жінка розповідає далі.

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Жінка, яка не старіє

Здається, Леслі Максвелл вдалось віднайти справжній рецепт еліксиру молодості. 64-річна жінка з Мельбурна стала відомою у мережі завдяки своїй фігурі. Вона тренується 5 разів на тиждень, аби підтримувати своє спортивне тіло у тонусі.



Правила молодості / Фото The Sun

Жінка, яка отримує більше компліментів та має більше прихильників, ніж її молода красуня-онука, поділилася секретом своєї молодості, який складається всього з 6 правил.

Ми насправді можемо повернути процес старіння в зворотному напрямку за допомогою чистого харчування та ефективних фізичних вправ. Нарощувати м’язи, спалювати жир та мати здорове струнке тіло - це залежить лише від нас,

– розповідає жінка.

Гарний вигляд Леслі допомагає їй почуватись впевненою навіть у такому віці. Зараз жінка у відносинах із молодшим чоловіком і її зовсім це не турбує. Для неї важлива життєва енергія, а не вік.



Жінка виглядає на 20 / Фото The Sun

6 правил молодості від Леслі Максвелл