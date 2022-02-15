Зовсім не старіє: як бабусі вдається виглядати на 20
Джерело:The Sun
64-річна бабусю часто називають сестрою своєї онучки. Вона вражає мережу своєю молодістю та запалом.
Сама Леслі Максвелл стверджує, що часто не може відбитись від молодих кавалерів, які постійно хочуть з нею познайомитись. Тож, як виглядати у 64 на 20 років, жінка розповідає далі.
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Жінка, яка не старіє
Здається, Леслі Максвелл вдалось віднайти справжній рецепт еліксиру молодості. 64-річна жінка з Мельбурна стала відомою у мережі завдяки своїй фігурі. Вона тренується 5 разів на тиждень, аби підтримувати своє спортивне тіло у тонусі.
Правила молодості / Фото The Sun
Жінка, яка отримує більше компліментів та має більше прихильників, ніж її молода красуня-онука, поділилася секретом своєї молодості, який складається всього з 6 правил.
Ми насправді можемо повернути процес старіння в зворотному напрямку за допомогою чистого харчування та ефективних фізичних вправ. Нарощувати м’язи, спалювати жир та мати здорове струнке тіло - це залежить лише від нас,
– розповідає жінка.
Гарний вигляд Леслі допомагає їй почуватись впевненою навіть у такому віці. Зараз жінка у відносинах із молодшим чоловіком і її зовсім це не турбує. Для неї важлива життєва енергія, а не вік.
Жінка виглядає на 20 / Фото The Sun
6 правил молодості від Леслі Максвелл
- Уникайте вживання борошна та цукру
- Жодної шкідливої їжі – ви можете дозволити собі максимум один день на тиждень харчової свободи.
- Стежте за кількістю білка під час кожного прийому їжі, його має бути достатньо. Леслі з'їдає приблизно 100 грамів на день (наприклад, в 1 яйці міститься 6 грамів білка).
- Три вправи для тонусу м'язів: оберіть собі заняття до вподоби, які ви регулярно будете повторювати. Бажано їх виконувати із гантелями чи іншим обтяжувачами. При цьому варто задіяти наступні важливі групи м'язів: для спини, грудей і ніг, наприклад, присідання. Згодом ви можете додавати нові вправи, коли станете більш витривалими.
- Гуляйте на свіжому повітрі у швидкому темпі – це чудовий спосіб спалювати зайві жири та підтримувати м'язову масу.
- Будьте послідовними та виконуйте усі правила.