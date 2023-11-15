Пара провела повну реконструкцію та модернізацію будинку. Так, найгірша будівля на вулиці перетворилася в справжню “цукерочку”. Як їм вдалося добитися цього результату – читайте далі.

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Грандіозне перетворення

У 2020 році пара з Австралії купила найгірший будинок на вулиці. Він відчайдушно потребував модернізації, оскільки було помітно, що тут ніхто не жив роками.

Знімками занехаяного будинку пара поділилися у своєму тіктоці: дивіться відео

Тепер будинок не впізнати! Користувачі соціальних мереж приголомшені тим, наскільки казково він виглядає.

"Моя щелепа буквально впала";

"О Боже, я не знаю, що я очікував, але це перевищує все, що було";

"Я гучно сказав: "О Боже" і побіг показати мамі, що це прекрасно".

Дизайн кухні немов із глянцевих сторінок модного журналу. Поверхні зроблені із натуральних матеріалів. До того ж домінують теплі тони. загалом поєднання бежевого кольору і світлого дерева виглядає дуже стильно.

Колись – смугасті втомлені шпалери 1970-х років, зараз – пофарбовані свіжим шаром білої фарби стіни. Від вигляду оновленої спальні віє лише комфортом. Світлі стіни ще більше освітлюють кімнату і роблять її просторішою.

До ремонту ванна кімната протікала. Тепер вона виглядає на рівні 5-зіркового готелю.

На ремонт витрачено багато. Однак завдяки тому, що Ділан – тесля, ми багато чого зробили самі. Це нам і заощадило гроші, –

відповіла Ніна на питання підписників про вартість ремонту.

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