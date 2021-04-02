Уявіть, наскільки змінився б світ, якби всі люди перестали соромитися через речі, які є абсолютно нормальними. Зробіть такий подарунок для себе – ви побачите, наскільки легшим стане ваше життя.

Ось 5 повсякденних речей, через які ніхто ніколи не має "червоніти". А якщо хтось намагається засоромити вас – потрібно відразу поставити людину на місце.

Цікаво 9 ознак того, що ви стали трудоголіком: перевірте себе

Матеріальне становище і дохід

Тут все ніби просто. В суспільстві часто вважають, що потрібно мріяти, ретельно старатися і працювати – і з часом успіх та гроші точно завітають у ваше життя. Тому якщо ви не купаєтеся в доларах чи гривнях – значить ви просто лінива людина, яка недостатньо старалася. Ха! Це справді смішно.

На дохід та успіх в житті впливають безліч факторів, з якими інколи ми нічого не можемо вдіяти: риси характеру, ментальне та фізичне здоров’я, освіта, вдалі рішення, середовище, де ви формувалися як особистість, коло спілкування та навіть звичайний фарт тощо.

Комусь з цим пощастило більше, комусь менше. Звісно, це не є причиною, щоб перестати працювати над кращим життям. Але не потрібно соромитися того, якщо ви зараз небагато заробляєте.

Не соромтеся через свої доходи! / Фото Unsplash

Сім’я

Сім’ї бувають різними: у когось прекрасні мама й тато, які завжди піклуються та допомагають, а комусь щастить значно менше. Якщо ви народилися у непростій сім’ї – не варто цього соромитися. Знову-таки ви не обирали місце, де народитися. Тому "червоніти" через помилки інших людей вам не потрібно.

Цікаво Як зняти стрес за 5 хвилин: корисний лайфхак із покривалом

Місце роботи

Дуже часто суспільство жорстоко ставиться до людей, які працюють на "непрестижних" роботах. Це актуально не тільки на наших теренах, але й у західних країнах. Так, у 2018 році видання DailyMail зробило матеріал про актора ситкомів Джері Оуенса, який пішов працювати касиром у супермаркет, щоб прогодувати сім’ю. Лише погляньте на цей знущальний заголовок: "Від заучування ролей – до обслуговування черг". Після цього колеги та звичайні читачі робили дописи на підтримку актора.

Хіба такі люди заслуговують на настільки негативне ставлення? Не кожен має чудову стартову позицію в житті і може піти працювати на кращу роботу. Та й обставини бувають різні. Тому ніколи не потрібно соромитися своєї роботи. Це ж чесна праця!

Будь-яка чесна робота – це вже чудово! / Фото Unsplash

Самотність

Самотність – це взагалі не те, чого потрібно соромитися. Якщо ви поки що не знайшли близьку людину, з якою захочете пов’язати своє життя, то це не привід вислуховувати несмішні "пасажі" про 40 котиків в старості чи холостяцький побут. Не дозволяйте людям це робити!

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Риси характеру

Якби ми всі могли б обирати собі риси характеру перед народженням, то все було б прекрасно. Але так не буває. Хтось може бути замкнутим, надзвичайно чутливим чи надмірно тривожним. Перестаньте соромитися таких звичок! Значно краще, якщо ви їх приймете і зможете взяти під свій контроль.