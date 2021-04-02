Представьте, насколько изменился бы мир, если бы все люди перестали стесняться через вещи, которые являются абсолютно нормальными. Сделайте себе подарок – вы увидите, насколько проще станет ваша жизнь.

Вот 5 повседневных вещей, из-за которых никто никогда не должен "краснеть". А если кто-то пытается посрамить вас через это – нужно сразу поставить человека на место.

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Материальное положение и доход

Здесь все вроде просто. В обществе часто считают, что нужно мечтать, тщательно стараться и работать – и со временем успех и деньги точно придут в вашу жизнь. Поэтому если вы не купаетесь в долларах или гривнах – значит вы просто ленивый человек, который недостаточно старался. Ха! Это действительно смешно.

На доход и успех в жизни влияют множество факторов, на которые мы не всегда можем повлиять: черты характера, ментальное и физическое здоровье, образование, удачные решения, среда, где вы формировались как личность, круг общения и даже обычный фарт и тп.

Кому-то с этим повезло больше, кому-то меньше. Конечно, это не является причиной, чтобы перестать работать над лучшей жизнью. Но не нужно стыдиться того, если вы сейчас немного зарабатываете.

Не стыдитесь из-за своих доходов! / Фото Unsplash

Семья

Семьи бывают разными: у кого-то прекрасные мама и папа, которые всегда заботятся и помогают, а кому-то везет гораздо меньше. Если вы родились в непростой семье – не стоит этого стесняться. Опять-таки вы не выбирали место, где родиться. Поэтому "краснеть" за ошибки других людей вам не нужно.

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Место работы

Очень часто общество жестоко относится к людям, которые работают на "непрестижных" работах. Это актуально не только в нашей стране, но и на Западе. Так, в 2018 году издание DailyMail сделало материал об актере ситкомов Джефрри Оуэнсе, который пошел работать кассиром в супермаркет, чтобы прокормить семью. Только взгляните на этот издевательский заголовок: "От заучивания ролей – к обслуживанию очередей". После этого коллеги и обычные читатели писали сообщения в поддержку актера.

Разве такие люди заслуживают столь негативное отношение? Не каждый имеет прекрасную стартовую позицию в жизни и может пойти на лучшую работу. И обстоятельства бывают разные. Поэтому никогда не нужно стесняться своей работы. Это же честный труд!

Любая чесна работа – это уже отлично! / Фото Unsplash

Одиночество

Одиночество – это вообще не то, что нужно стесняться. Если вы пока не нашли близкого человека, с которым захотите связать свою жизнь, то это не повод выслушивать несмешные "пассажи" о 40 котиках в старости или холостяцком быте. Не позволяйте людям это делать!

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Черты характера

Если бы мы все могли бы выбирать себе черты характера перед рождением, то все было бы прекрасно. Но так не бывает. Кто-то может быть замкнутым, чрезвычайно чувствительным или чрезмерно тревожным. Перестаньте стесняться таких привычек! Значительно лучше, если вы их примете и сможете взять под свой контроль.