Остановитесь: 5 вещей, из-за которых вообще не нужно стесняться
Представьте, насколько изменился бы мир, если бы все люди перестали стесняться через вещи, которые являются абсолютно нормальными. Сделайте себе подарок – вы увидите, насколько проще станет ваша жизнь.
Источник:24 канал
Вот 5 повседневных вещей, из-за которых никто никогда не должен "краснеть". А если кто-то пытается посрамить вас через это – нужно сразу поставить человека на место.
Интересно 9 признаков того, что вы стали трудоголиком: проверьте себя
Материальное положение и доход
Здесь все вроде просто. В обществе часто считают, что нужно мечтать, тщательно стараться и работать – и со временем успех и деньги точно придут в вашу жизнь. Поэтому если вы не купаетесь в долларах или гривнах – значит вы просто ленивый человек, который недостаточно старался. Ха! Это действительно смешно.
На доход и успех в жизни влияют множество факторов, на которые мы не всегда можем повлиять: черты характера, ментальное и физическое здоровье, образование, удачные решения, среда, где вы формировались как личность, круг общения и даже обычный фарт и тп.
Кому-то с этим повезло больше, кому-то меньше. Конечно, это не является причиной, чтобы перестать работать над лучшей жизнью. Но не нужно стыдиться того, если вы сейчас немного зарабатываете.
Не стыдитесь из-за своих доходов! / Фото Unsplash
Семья
Семьи бывают разными: у кого-то прекрасные мама и папа, которые всегда заботятся и помогают, а кому-то везет гораздо меньше. Если вы родились в непростой семье – не стоит этого стесняться. Опять-таки вы не выбирали место, где родиться. Поэтому "краснеть" за ошибки других людей вам не нужно.
Интересно Как снять стресс за 5 минут: полезный лайфхак с одеялом
Место работы
Очень часто общество жестоко относится к людям, которые работают на "непрестижных" работах. Это актуально не только в нашей стране, но и на Западе. Так, в 2018 году издание DailyMail сделало материал об актере ситкомов Джефрри Оуэнсе, который пошел работать кассиром в супермаркет, чтобы прокормить семью. Только взгляните на этот издевательский заголовок: "От заучивания ролей – к обслуживанию очередей". После этого коллеги и обычные читатели писали сообщения в поддержку актера.
Разве такие люди заслуживают столь негативное отношение? Не каждый имеет прекрасную стартовую позицию в жизни и может пойти на лучшую работу. И обстоятельства бывают разные. Поэтому никогда не нужно стесняться своей работы. Это же честный труд!
Любая чесна работа – это уже отлично! / Фото Unsplash
Одиночество
Одиночество – это вообще не то, что нужно стесняться. Если вы пока не нашли близкого человека, с которым захотите связать свою жизнь, то это не повод выслушивать несмешные "пассажи" о 40 котиках в старости или холостяцком быте. Не позволяйте людям это делать!
Черты характера
Если бы мы все могли бы выбирать себе черты характера перед рождением, то все было бы прекрасно. Но так не бывает. Кто-то может быть замкнутым, чрезвычайно чувствительным или чрезмерно тревожным. Перестаньте стесняться таких привычек! Значительно лучше, если вы их примете и сможете взять под свой контроль.
Поделиться новостью