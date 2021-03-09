Пробирає до сліз: зворушливі весільні фото наречених з матусями – добірка

Матусі виховують нас, піклуються, діляться своєю мудрістю і підтримують під час найважливіших подій у нашому житті. А коли ми виростаємо, знаходимо другу половинку та одружуємось, вони тримають нас за руку і у цей доленосний день.

Мати – це найближча людина, яка зможе найкраще підтримати своїх дітей у день весілля і хвилюватиметься за церемонію чи не більше, ніж самі наречені. На добірці цих фото зафіксовані найзворушливіші миті весілля: підтримка матері, ніжні та міцні обійми, сльози щастя та щирий сміх.

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Пропонуємо передивитись ці 20 емоційних весільних фото, від яких сльози навертаються на очі.

Мати завжди підтримає

Фото artisanxphotography

Батьки завжди щиро радіють за нас

Фото samueldocker

Емоції просто через край!

Фото Joy Marie Photographers

Батькам і не віриться, що їх діти вже стали такими дорослими

Фото Natalie Franke Photography

Один із найпрекрасніших моментів

Фото dejijohnson

Міцні батьківські обійми

Фото amatya

Фото Ryan Flynn Photography

Мама заспокоїть та витре сльози

Фото ashdavenport

На весілля не варто забувати й про найрідніших людей

Фото Jeremy Beasley

Не стримуйте свої справжні емоції

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Тільки тоді фото виходять щирими

Фото Fotowerks Custom Photography

Весілля це радісна і водночас сумна подія

Адже час йти з батьківського дому

Фото harrymichaelphotography

Прощальний поцілунок з найріднішою

Фото mikistudios

Мати така щаслива бачити свою доньку прекрасною нареченою

Фото davidscholesphotography

З якою гордістю мати дивиться на свою доньку-наречену!

Фото Justin Beck Photography

Фотограф зловив зворушливий доторк

Фото Nancy Ray Photography

Мама допоможе з усім – навіть з довгим шлейфом весільної сукні

Фото hbaphotography

Колись малеча буде на місці своєї матері

Фото mikistudios

Найвеселіший весільний ранок разом з матусею!

Фото richhowman

Мати передає свої доньці усю любов

Фото philsalisbury

Для цього фото не потрібно слів

Фото harrymichaelphotography