Пробирає до сліз: зворушливі весільні фото наречених з матусями – добірка

Джерело:boredpanda
Матусі виховують нас, піклуються, діляться своєю мудрістю і підтримують під час найважливіших подій у нашому житті. А коли ми виростаємо, знаходимо другу половинку та одружуємось, вони тримають нас за руку і у цей доленосний день.
Мати – це найближча людина, яка зможе найкраще підтримати своїх дітей у день весілля і хвилюватиметься за церемонію чи не більше, ніж самі наречені. На добірці цих фото зафіксовані найзворушливіші миті весілля: підтримка матері, ніжні та міцні обійми, сльози щастя та щирий сміх.
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Пропонуємо передивитись ці 20 емоційних весільних фото, від яких сльози навертаються на очі.
Фото artisanxphotography
Фото samueldocker
Фото Joy Marie Photographers
Фото Natalie Franke Photography
Фото dejijohnson
Фото amatya
Фото Ryan Flynn Photography
Фото ashdavenport
Фото Jeremy BeasleyКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Тільки тоді фото виходять щирими
Фото Fotowerks Custom Photography
Адже час йти з батьківського дому
Фото harrymichaelphotography
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Фото harrymichaelphotography