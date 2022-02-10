Однак не всі люди соромляться таких раритетів. Герої нашої добірки опублікували найдивніші фотографії, які вони знайшли у своїх сімейних альбомах. Кумедна добірка для гарного настрою – далі на Life 24!

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"Ми мали найгіршого у світі весільного фотографа"

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Батько дуже пишався новим смітником, тому попросив усіх сфотографуватися

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Старший син не втримався і впав

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Весільна фотосесія у 1970-му році

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"Це були дивні часи. Огайо, 1981 рік"

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"Ми чудово відпочивали на нашому весіллі"

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"Татові подарували бензопилу на Різдво. Кумедно так: моя мама усміхається, а тато виглядає як серійний вбивця"

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Це була ділова зустріч

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Фотограф попросив дати трішки емоцій

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З дідусем все гаразд! Просто дивне фото

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