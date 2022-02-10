Однак не всі люди соромляться таких раритетів. Герої нашої добірки опублікували найдивніші фотографії, які вони знайшли у своїх сімейних альбомах. Кумедна добірка для гарного настрою – далі на Life 24!
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"Ми мали найгіршого у світі весільного фотографа"
Фото Awkward Family Photos
Батько дуже пишався новим смітником, тому попросив усіх сфотографуватися
Фото Awkward Family Photos
Старший син не втримався і впав
Фото Awkward Family Photos
Весільна фотосесія у 1970-му році
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"Це були дивні часи. Огайо, 1981 рік"
Фото Awkward Family Photos
"Ми чудово відпочивали на нашому весіллі"
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"Татові подарували бензопилу на Різдво. Кумедно так: моя мама усміхається, а тато виглядає як серійний вбивця"
Фото Awkward Family Photos
Це була ділова зустріч
Фото Awkward Family Photos
Фотограф попросив дати трішки емоцій
Фото Awkward Family Photos
З дідусем все гаразд! Просто дивне фото
Фото Awkward Family Photos