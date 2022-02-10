Однако не все люди стесняются таких раритетов. Герои нашей подборки опубликовали самые странные фотографии, которые они нашли в своих семейных альбомах. Забавная подборка для хорошего настроения – дальше на Life 24!
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"У нас был самый худший в мире свадебный фотограф"
Фото Awkward Family Photos
Отец очень гордился новым мусорником, поэтому попросил всех сфотографироваться
Фото Awkward Family Photos
Старший сын не удержался и упал
Фото Awkward Family Photos
Свадебная фотосессия в 1970 году
Фото Awkward Family Photos
"Это были странные времена. Огайо, 1981 год"
Фото Awkward Family Photos
"Мы прекрасно отдыхали на нашей свадьбе"
Фото Awkward Family Photos
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"Папе подарили бензопилу на Рождество. Забавно так: моя мама улыбается, а папа выглядит как серийный убийца"
Фото Awkward Family Photos
Это была деловая встреча
Фото Awkward Family Photos
Фотограф попросил дать немного эмоций
Фото Awkward Family Photos
С дедушкой все хорошо! Просто странное фото
Фото Awkward Family Photos