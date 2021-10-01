10+ дизайнерських невдач, які важко придумати навмисне: кумедні фото
Джерело:Reddit
Якою б гарною не була річ чи предмет інтер'єру, вона перш за все має бути зручною у використанні. Проте деякі дизайнери інколи так заглиблюються в креатив, що створюють речі, які у побуті просто неможливо користуватись!
Дизайнерські вигадки із цієї добірки виглядають кумедно, абсурдно або й досить небезпечно. Кому взагалі могла спасти на думку ідея перекрити прохід до туалету ванною чи зробити лавку з двома спинками? Якщо не можете собі такого уявити, мерщій гортайте вниз.
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"Дуже дивні двері у цьому дивному готелі"
Фото AlephMartian
Як на цій лавці можна всидіти?
Фото Willdowilldowilldo
Щоб пройти до туалету, треба переступити через ванну
Фото Mococe
Який геній це вигадав?
Фото BoopBeepBoopie
То ось, як має виглядати справжня карта світу
Фото jozews321Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO
Тарілка з найгіршим дизайном
Фото barebasem
Відкрити шафку – місія нездійсненна
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Яким чином вимикати цей вентилятор?
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Це просто сходи до сходів
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Ця труба виглядає дуже боляче
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Трішки не та панда...
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Щось пішло не так
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