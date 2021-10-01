10+ дизайнерських невдач, які важко придумати навмисне: кумедні фото

1 жовтня 2021 , 09:05
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Джерело:

Reddit

Якою б гарною не була річ чи предмет інтер'єру, вона перш за все має бути зручною у використанні. Проте деякі дизайнери інколи так заглиблюються в креатив, що створюють речі, які у побуті просто неможливо користуватись!

Дизайнерські вигадки із цієї добірки виглядають кумедно, абсурдно або й досить небезпечно. Кому взагалі могла спасти на думку ідея перекрити прохід до туалету ванною чи зробити лавку з двома спинками? Якщо не можете собі такого уявити, мерщій гортайте вниз. 

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"Дуже дивні двері у цьому дивному готелі"

Фото AlephMartian

Як на цій лавці можна всидіти?

Фото Willdowilldowilldo

Щоб пройти до туалету, треба переступити через ванну

Фото Mococe

Який геній це вигадав?

Фото BoopBeepBoopie

То ось, як має виглядати справжня карта світу

Фото jozews321

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Тарілка з найгіршим дизайном

Фото barebasem

Відкрити шафку – місія нездійсненна

Фото chrislayhe

Яким чином вимикати цей вентилятор?

Фото Iridalken65

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Це просто сходи до сходів

Фото madethisjustforpewds

Ця труба виглядає дуже боляче 

Фото daaaangdood

Трішки не та панда...

Фото hellionzzz

Щось пішло не так 

Фото Plevell

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Коли стало дуже лінь доробляти ремонт до кінця

Фото AMillionMonkeys

Автор: Ірина Продан