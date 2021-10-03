10+ креативних наречених, які відмовились від "стандартних" суконь: красиві фото

Весільна сукня має не лише підкреслювати зовнішню красу, а й стати справжнім продовженням дівчини. Інколи звичайної білої сукні із салону буває недостатньо, щоб виразити всю індивідуальність нареченої у такий важливий день. Тоді у хід йдуть більш креативні рішення.

Дівчата з цієї добірки пішли наперекір всім традиціям, підібравши або й створивши своїми руками ідеальну весільну сукню, яка відрізняється від більшості. У цих нестандартних вбраннях вони виглядають просто приголомшливо!

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Раніше ми показували добірку наречених, які обрали для себе неймовірні весільні сукні чорного кольору. Цього разу пропонуємо подивитись на сукні й аксесуари різноманітних кольорів та фактур, які стали найкращим рішенням для цих наречених.

"Весільна сукня для моєї сестри, яку я зв'язала торік"

Фото Knitfinity

Веселкова сукня, пошита на замовлення

Фото Jiffylee

"Нарешті прийшло взуття для мого весілля!"

Фото muhlizahh

"Я сама пошила весільну сукню. Шаленію від цих широких рукавів!"

Фото WaZeil

"Мені захотілось сказати "Так", коли я побачила цю сукню!"

Фото Miserable_Amoeba8766

"Моя звичайна гірчично-жовта весільна сукня нарешті готова!"

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото ellehciMynaffiT

Дівчина обрала рожеву ніжність під колір волосся

Фото Emnightshayamalan

Наречена – фанатка Покемонів, тому бант та стрічки відображають кольори у грі

Фото thesvedka

"Ця сукня не зовсім традиційна, проте єдина можлива для мене"

Фото emschmem

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Сукня у кольорах заходу сонця

Фото renegadebridal

"Випадково побачила її у вітрині. Я ще не почала спеціально шукати сукню на весілля, але, здається, знайшла те, що треба"

Фото A_Restless_Toulouse

"Найголовніше – тут є кишені!"

Фото aggieemily2013

"Ця сукня мала поєднати у собі дві культури"

Фото screamaimenfire

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"І синя сукня на весіллі має чудовий вигляд"

Фото cacissej