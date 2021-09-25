Все більше молодих пар відходять від традиційних уявлень про весілля: роблять цілі тематичні святкування або відмовляються й від окремих, звичних нам елементів, як-от білої сукні. З блискітками, воланами, мереживом і напівпрозорою тканиною – весільні сукні у королівському чорному кольорі нічим не поступаються білим!

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Чорна сукня з вкрапленням срібного кольору просто розкішна!

Чорна сукня з вкрапленням срібного кольору просто розкішна

Фото Pharris Photos + Film

Мереживо і силует додають трохи драматизму

Мереживо і силует додають трохи драматизму

Фото Dana Zarowny Photography

Варто додати блискіток, щоб вбрання мало більш святковий вигляд

Варто додати блискіток, щоб вбрання мало більш святковий вигляд

Фото Photography by Louisa Jane

Гарний вигляд має і поєднання з білим

Гарний вигляд має і поєднання з білим

Фото Holly Belle Photography

У такому – хоч на червону доріжку!

У такому – хоч на червону доріжку!

Фото Hannah Brii Photography

Ця наречена вирішила поєднати пишну спідницю і красивий мереживний верх

Ця наречена вирішила поєднати пишну спідницю і вишуканий мереживний верх

Фото Robby and Savannah

Справжнє зіркове небо!

Справжнє зіркове небо!

Фото Mercy Rae Photography

Дехто обирає вишукану лаконічність, без зайвих деталей

Фото Maksims Osobenkovs Photography

Не всі наважуються додавати ще й чорну фату

Не всі наважуються додавати ще й чорну фату

Фото Melissa Cervantes Photography

До теми 10 трюків, які допоможуть виглядати на фото бездоганно: корисні поради

А ця наречена сама розфарбувала білу сукню у чорний колір

А ця наречена сама розфарбувала білу сукню у чорний колір

Фото A.B. Photography

Чорна сукня чудово доповнює образ нареченої

Чорна сукня чудово доповнює образ нареченої

Фото Naza Unique Photography