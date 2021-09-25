Все більше молодих пар відходять від традиційних уявлень про весілля: роблять цілі тематичні святкування або відмовляються й від окремих, звичних нам елементів, як-от білої сукні. З блискітками, воланами, мереживом і напівпрозорою тканиною – весільні сукні у королівському чорному кольорі нічим не поступаються білим!

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Чорна сукня з вкрапленням срібного кольору просто розкішна!

Фото Pharris Photos + Film

Мереживо і силует додають трохи драматизму

Фото Dana Zarowny Photography

Варто додати блискіток, щоб вбрання мало більш святковий вигляд

Фото Photography by Louisa Jane

Гарний вигляд має і поєднання з білим

Фото Holly Belle Photography

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У такому – хоч на червону доріжку!

Фото Hannah Brii Photography

Ця наречена вирішила поєднати пишну спідницю і красивий мереживний верх

Фото Robby and Savannah

Справжнє зіркове небо!

Фото Mercy Rae Photography

Дехто обирає вишукану лаконічність, без зайвих деталей

Фото Maksims Osobenkovs Photography

Не всі наважуються додавати ще й чорну фату

Фото Melissa Cervantes Photography

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А ця наречена сама розфарбувала білу сукню у чорний колір

Фото A.B. Photography

Чорна сукня чудово доповнює образ нареченої

Фото Naza Unique Photography