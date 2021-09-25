Все больше молодых пар отходят от традиционных представлений о свадьбе: делают целые тематические празднования или отказываются и от отдельных, привычных нам элементов, например белого платья. С блестками, оборками, кружевом и полупрозрачной тканью – свадебные платья в королевском черном цвете ничем не уступают белым!
Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show
Черное платье с вкраплением серебряного цвета просто роскошное!
Фото Pharris Photos + Film
Кружева и силуэт добавляют немного драматизма
Фото Dana Zarowny Photography
Стоит добавить блесток, чтобы наряд выглядел более празднично
Фото Photography by Louisa Jane
Красиво выглядит и сочетание с белым
Фото Holly Belle Photography
В таком – хоть на красную дорожку!
Фото Hannah Brii Photography
Эта невеста решила совместить пышную юбку и красивый кружевной верх
Фото Robby and Savannah
Настоящее звездное небо!
Фото Mercy Rae Photography
Некоторые выбирают изысканную лаконичность, без лишних деталей
Фото Maksims Osobenkovs Photography
Не все решаются добавлять еще и черную фату
Фото Melissa Cervantes Photography
К теме 10 трюков, которые помогут выглядеть на фото безупречно: полезные советы
А эта невеста сама раскрасила белое платье в черный цвет
Фото AB Photography
Черное платье прекрасно дополняет образ невесты
Фото Naza Unique Photography