Все больше молодых пар отходят от традиционных представлений о свадьбе: делают целые тематические празднования или отказываются и от отдельных, привычных нам элементов, например белого платья. С блестками, оборками, кружевом и полупрозрачной тканью – свадебные платья в королевском черном цвете ничем не уступают белым!

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Черное платье с вкраплением серебряного цвета просто роскошное!

Фото Pharris Photos + Film

Кружева и силуэт добавляют немного драматизма

Фото Dana Zarowny Photography

Стоит добавить блесток, чтобы наряд выглядел более празднично

Фото Photography by Louisa Jane

Красиво выглядит и сочетание с белым

Фото Holly Belle Photography

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В таком – хоть на красную дорожку!

Фото Hannah Brii Photography

Эта невеста решила совместить пышную юбку и красивый кружевной верх

Фото Robby and Savannah

Настоящее звездное небо!

Фото Mercy Rae Photography

Некоторые выбирают изысканную лаконичность, без лишних деталей

Фото Maksims Osobenkovs Photography

Не все решаются добавлять еще и черную фату

Фото Melissa Cervantes Photography

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А эта невеста сама раскрасила белое платье в черный цвет

Фото AB Photography

Черное платье прекрасно дополняет образ невесты