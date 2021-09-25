Все больше молодых пар отходят от традиционных представлений о свадьбе: делают целые тематические празднования или отказываются и от отдельных, привычных нам элементов, например белого платья. С блестками, оборками, кружевом и полупрозрачной тканью – свадебные платья в королевском черном цвете ничем не уступают белым!

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Черное платье с вкраплением серебряного цвета просто роскошное!

Черное платье с вкраплением серебряного цвета просто роскошная

Фото Pharris Photos + Film

Кружева и силуэт добавляют немного драматизма

Кружева и силуэт добавляют немного драматизма

Фото Dana Zarowny Photography

Стоит добавить блесток, чтобы наряд выглядел более празднично

Стоит добавить блесток, чтобы наряд не более, праздничный вид

Фото Photography by Louisa Jane

Красиво выглядит и сочетание с белым

Красивый вид имеет и сочетание с белым

Фото Holly Belle Photography

В таком – хоть на красную дорожку!

В таком - хоть на красную дорожку!

Фото Hannah Brii Photography

Эта невеста решила совместить пышную юбку и красивый кружевной верх

Эта невеста решила совместить пышную юбку и изысканный кружевной верх

Фото Robby and Savannah

Настоящее звездное небо!

Настоящее звездное небо!

Фото Mercy Rae Photography

Некоторые выбирают изысканную лаконичность, без лишних деталей

Фото Maksims Osobenkovs Photography

Не все решаются добавлять еще и черную фату

Не все решаются добавлять еще и черную фату

Фото Melissa Cervantes Photography

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А эта невеста сама раскрасила белое платье в черный цвет

А эта невеста сама раскрасила белое платье в черный цвет

Фото AB Photography

Черное платье прекрасно дополняет образ невесты

Черное платье прекрасно дополняет образ невесты

Фото Naza Unique Photography