Девушки из этой подборки пошли наперекор всем традициям, подобрав или даже создав своими руками идеальное свадебное платье, которое отличается от большинства. В этих нестандартных нарядах они выглядят просто потрясающе!

Читайте также Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Ранее мы показывали подборку невест, которые выбрали для себя невероятные свадебные платья черного цвета. На этот раз предлагаем посмотреть на платье и аксессуары различных цветов и фактур, которые стали лучшим решением для этих невест.

"Свадебное платье для моей сестры, которое я связала в прошлом году"

Фото Knitfinity

Радужное платье, сшитое на заказ

Фото Jiffylee

"Наконец пришла обувь для моей свадьбы!"

Фото muhlizahh

"Я сама сшила свадебное платье. Без ума от этих широких рукавов!"

Фото WaZeil

"Мне захотелось сказать" Да ", когда я увидела это платье!"

Фото Miserable_Amoeba8766

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

"Мое обычное горчично-желтое свадебное платье наконец готово!"

Фото ellehciMynaffiT

Девушка выбрала розовую нежность под цвет волос

Фото Emnightshayamalan

Невеста – фанатка Покемонов, поэтому бант и ленты отражают цвета в игре

Фото thesvedka

"Это платье не совсем традиционное, но единственное возможное для меня"

Фото emschmem

К теме Молодожены надели спортивные костюмы на свадьбу: мнения в сети разделились

Платье в цветах заката солнца

Фото renegadebridal

"Случайно увидела его в витрине. Я еще не начала специально искать платье на свадьбу, но, кажется, нашла то, что нужно"

Фото A_Restless_Toulouse

"Самое главное – здесь есть карманы!"

Фото aggieemily2013

"Это платье должно было объединить в себе две культуры"

Фото screamaimenfire

Рекомендуем 10 трогательных татуировок с особой историей: интересная подборка

"И синее платье на свадьбе прекрасно выглядит"