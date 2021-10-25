Усі ці речі роблять нас несхожими одне на одного. Люди з цієї добірки охоче діляться з іншими рідкісними особливостями свого тіла, які нечасто зустрінеш, і навіть пишаються ними. Пропонуємо разом переглянути фото, які точно вас здивують.

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"Мені сказали, що мої пальці розходяться занадто широко"

Фото Reddit Paulpr0

"Біле пасмо у мене з того часу, як я була маленькою дівчинкою"

Фото Reddit ahammerfellonmyhead

"У мого хлопця веснянки лише на одній половині обличчя"

Фото Reddit notsosecrett

"У мене веснянки в очах"

Фото Reddit apueblas

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"Мої руки після 20 хвилин у ванні: ліва (паралізована) не має зморшок"

Фото Reddit whodigsdeepest

"Один з моїх зубів так і не виріс, і у мене назавжди залишився молочний зуб"

Фото Reddit Fairle

На райдужній оболонці ока видно цифру 21

Але потрібно добряче придивитись.

Фото Reddit OT87

"У мене рідкісна хвороба – дерматографія, і я можу писати на своїй шкірі"

Фото Reddit anovergy

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"У мене на плечі трикутник, поняття не маю, звідки він"

Фото Reddit Goonville-

"У мого мізинця лише один суглоб"

Фото Reddit moki69

Унікальне поєднання двох відтінків блакитного в оці

Фото Reddit gunslingergirl19

"Мені за тридцять, і я тільки що зрозумів у мене нерівні великі пальці..."

Фото Reddit bloodlines17

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"У нашої дочки вії різного кольору"

Фото Reddit ashkei