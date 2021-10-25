Все эти вещи делают нас непохожими друг на друга. Люди из этой подборки охотно делятся с другими редкими особенностями своего тела, которые нечасто встретишь, и даже гордятся ими. Предлагаем вместе посмотреть фото, которые точно вас удивят.

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"Мне сказали, что мои пальцы расходятся слишком широко"

Фото Reddit Paulpr0

"Белая прядь у меня с тех пор, как я была маленькой девочкой"

Фото Reddit ahammerfellonmyhead

"У моего парня веснушки только на одной половине лица"

Фото Reddit notsosecrett

"У меня веснушки на лице"

Фото Reddit apueblas

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"Мои руки после 20 минут в ванне: на левой (парализованной) нет морщин"

Фото Reddit whodigsdeepest

"Один из моих зубов так и не вырос, и у меня навсегда остался молочный зуб"

Фото Reddit Fairle

На радужной оболочке глаза видно цифру 21

Но нужно хорошенько присмотреться.

Фото Reddit OT87

"У меня редкая болезнь – дерматография, и я могу писать на своей коже"

Фото Reddit anovergy

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"У меня на плечи треугольник, понятия не имею, откуда он"

Фото Reddit Goonville-

"У моего мизинца только один сустав"

Фото Reddit moki69

Уникальное сочетание двух оттенков голубого в глазу

Фото Reddit gunslingergirl19

"Мне за тридцать, и я только что понял у меня неровные большие пальцы..."

Фото Reddit bloodlines17

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"У нашей дочери ресницы разного цвета"