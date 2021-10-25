10+ людей, які виграли генетичну лотерею: особливості їх тіла збивають з пантелику
Джерело:Reddit
Кожна людина народжується унікальною, та деякі по-справжньому вирізняються своїми особливостями. У когось незвичайний колір очей чи цікава родимка, а інші можуть вигнути пальці мало не в іншу сторону!
Усі ці речі роблять нас несхожими одне на одного. Люди з цієї добірки охоче діляться з іншими рідкісними особливостями свого тіла, які нечасто зустрінеш, і навіть пишаються ними. Пропонуємо разом переглянути фото, які точно вас здивують.
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"Мені сказали, що мої пальці розходяться занадто широко"
Фото Reddit Paulpr0
"Біле пасмо у мене з того часу, як я була маленькою дівчинкою"
Фото Reddit ahammerfellonmyhead
"У мого хлопця веснянки лише на одній половині обличчя"
Фото Reddit notsosecrett
"У мене веснянки в очах"
Фото Reddit apueblasДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
"Мої руки після 20 хвилин у ванні: ліва (паралізована) не має зморшок"
Фото Reddit whodigsdeepest
"Один з моїх зубів так і не виріс, і у мене назавжди залишився молочний зуб"
Фото Reddit Fairle
На райдужній оболонці ока видно цифру 21
Але потрібно добряче придивитись.
Фото Reddit OT87
"У мене рідкісна хвороба – дерматографія, і я можу писати на своїй шкірі"
Фото Reddit anovergy
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"У мене на плечі трикутник, поняття не маю, звідки він"
Фото Reddit Goonville-
"У мого мізинця лише один суглоб"
Фото Reddit moki69
Унікальне поєднання двох відтінків блакитного в оці
Фото Reddit gunslingergirl19
"Мені за тридцять, і я тільки що зрозумів у мене нерівні великі пальці..."
Фото Reddit bloodlines17
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"У нашої дочки вії різного кольору"
Фото Reddit ashkei