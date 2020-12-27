Ці 10 речей можуть зіпсувати навіть найкращу новорічну вечірку. Не повторюйте помилок інших людей.

Life 24 бажає вам ідеальної новорічної ночі. А щоб вона вийшла справді незабутньою, спробуйте уникнути цих помилок, які часто трапляються на таких святах.

Цікаво Як зекономити на Новий рік: 5 простих способів

1. Обережно експериментуйте із незнайомими стравами

Олів’є, крабовий салат, канапочки вже достатньо приїлися на новорічному столі. Хочеться чогось екзотичного та несподіваного. То чому б не приготувати щось новеньке?

Це гарна ідея. Але краще за кілька днів до Нового року спробувати зробити маленьку порцію нової страви. Ви дізнаєтеся, чи вартує вона затраченого часу та зусиль. Якщо все сподобалося – сміливо готуйте її на святковий стіл. Без такого "екзамену" є ризик, що страва вийде несмачною і її ніхто не куштуватиме. Хіба хочеться такого під час новорічної ночі?

Обережно експериментуйте із новими стравами / Фото Pixabay

2. Не запрошуйте малознайомих людей

Малознайомі люди на новорічній вечірці – це завжди загадка, яка розплутується по ходу забави. Ми не знаємо, чого від них очікувати. Це може бути як приємна людина, так і не дуже. Навіщо ризикувати у такий важливий вечір?

Ніколи не знаєш, чого очікувати від малознайомих людей / Фото Pixabay

3. Не викидайте гроші на вітер

Новорічні свята можуть стати справжнім випробуванням для гаманця. Гроші летять направо і наліво: тут і новорічний стіл, і подарунки близьким людям, і безліч інших дрібниць. А потім дивитеся на гаманець – а там "дуля з маком".

Спробуйте розпланувати усі витрати, які підуть на святкування Нового року. Так ви зрозумієте, яку суму доведеться викласти. А за бажання все можна підкоригувати.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

4. Не спішіть святкувати

Чим раніше ви розпочнете вечірку – тим швидше прийде втома. Тоді вже буде не до Нового року – вам просто захочеться спати.

Цікаво Як нестандартно відсвяткувати Новий рік: 10 цікавих ідей

5. Не напихайтеся їжею

За новорічним столом завжди так і хочеться скуштувати все й одразу. Канапочки з ікрою, салатики, мандаринки – усю смакоту не перерахуєш.

Та головне – не переїстися. Прислухайтеся до свого організму. Коли відчуєте ситість, то припиніть їсти. Краще прогуляйтеся та подихайте свіжим повітрям. Кому потрібна важкість у шлунку на Новий рік?

Переїдання – головна небезпека новорічної ночі / Фото Pixabay

6. Не запрошуйте різні компанії

Змішувати різні компанії – не найкраща ідея на Новий рік. Не всі зможуть затишно себе почувати, адже поруч будуть незнайомі люди. Значно краще запросити друзів, які знають один одного. Так ви уникнете різноманітних казусів, які могли б статися у змішаній компанії.

7. "Не їж – це на Новий рік"

Пам’ятаєте Новий рік в дитинстві? Батьки цілий день готують страви, а ви так хочете їх попробувати. Але не можна. Коли почнеться застілля – тоді можна.

Забудьте про цю заборону. Завжди краще перекусити трошки перед застіллям, аніж ходити голодним цілий день і об’їстися на новорічну ніч.

Не мучте себе голодом упродовж 31 грудня / Фото Pixabay

8. Не купуйте невідомі продукти

Перед Новим роком в магазинах можна побачити безліч товарів із великими знижками. Рука сама потягнеться взяти щось смачненьке за півціни. Але краще себе стримати від незапланованих покупок.

Буває, що такі знижки дають на товари, в яких закінчується термін придатності. Або ж це буде продукт від незнайомого виробника. Якщо хочете купити щось невідоме, то краще за кілька днів до Нового року взяти на пробу такий товар. Тоді ви побачите, чи варто брати його на свято.

9. Не бавтеся в останнього героя

Класне святкування Нового року може перетворитися у повну анархію, якщо продовжиться до світанку. В такому випадку 1 січня стане справжнім випробуванням. Невже кілька зайвих годин свята вартують того, щоб відходити увесь наступний день?

Краще швидше піти спати, аніж триматися до останнього / Фото Pixabay

10. Не відкладайте закупку до Нового року

Останній день старого року у супермаркетах – це перевірка людського духу та спритності. Товарів мало, людей багато, кожен хоче взяти якнайбільше. І ніхто не втече від "фінального боса" – кілометрової черги до каси, яка стане "екзаменом" для витривалості. Щоб не потрапити у пастку новорічних ігор, сходіть у супермаркет за кілька днів до свята.