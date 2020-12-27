Эти 10 вещей могут испортить даже самую лучшую новогоднюю вечеринку. Не повторяйте ошибок других людей.

Life 24 желает вам идеальной новогодней ночи. А чтобы она вышла поистине незабываемой, попробуйте избежать этих ошибок, которые часто случаются на таких праздниках.

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1. Осторожно экспериментируйте с незнакомыми блюдами

Оливье, крабовый салат, бутербродики уже достаточно приелись на новогоднем столе. Хочется чего-то экзотического и неожиданного. Так почему бы не приготовить что-то новенькое?

Это хорошая идея. Но лучше за несколько дней до Нового года попробовать сделать маленькую порцию нового блюда. Вы узнаете, стоит ли оно затраченного времени и усилий. Если все понравилось – смело готовьте его на праздничный стол. Без такого "экзамена" есть риск, что блюдо получится невкусным и ее никто не будет пробовать. Разве хочется такого во время новогодней ночи?

Осторожно экспериментируйте с новыми блюдами / Фото Pixabay

2. Не приглашайте малознакомых людей

Малознакомые люди на новогодней вечеринке – это всегда загадка, которая разматывается по ходу забавы. Мы не знаем, чего от них ожидать. Это может быть как приятный человек, так и не очень. Зачем рисковать в такой важный вечер?

Никогда не знаешь, что ожидать от малознакомых людей / Фото Pixabay

3. Не выбрасывайте деньги на ветер

Новогодние праздники могут стать настоящим испытанием для кошелька. Деньги летят направо и налево: здесь и новогодний стол, и подарки близким людям, и множество других мелочей. А потом смотрите на кошелек – а там "дуля с маком".

Попробуйте распланировать все расходы, которые пойдут на празднование Нового года. Так вы поймете, какую сумму придется выложить. А при желании все можно подкорректировать.

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4. Не спешите праздновать

Чем раньше вы начнете вечеринку – тем быстрее придет усталость. Тогда уже будет не до Нового года – вам просто захочется спать.

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5. Не переедайте

За новогодним столом всегда так и хочется попробовать все и сразу. Бутерброд с икрой, салатики, мандаринки – всю вкуснятину не перечислишь.

Но главное – не переесть. Прислушайтесь к своему организму. Когда почувствуете сытость, то прекратите есть. Лучше прогуляйтесь и подышите свежим воздухом. Кому нужна тяжесть в желудке на Новый год?

Переедание – главная опасность новогодной ночи / Фото Pixabay

6. Не приглашайте различные компании

Смешивать разные компании – не лучшая идея на Новый год. Не все смогут уютно себя чувствовать, ведь рядом будут незнакомые люди. Значительно лучше пригласить друзей, которые знают друг друга. Так вы избежите различных казусов, которые могли бы произойти в смешанной компании.

7. "Не ешь – это на Новый год"

Помните Новый год в детстве? Родители целый день готовят блюда, а вы так хотите их попробовать. Но нельзя. Когда начнется застолье – тогда можно.

Забудьте об этом запрете. Всегда лучше перекусить немного перед застольем, чем ходить голодным целый день и объесться на новогоднюю ночь.

Не мучте себя голодом в течение 31 декабря/ Фото Pixabay

8. Не покупайте неизвестные продукты

Перед Новым годом в магазинах можно увидеть множество товаров с большими скидками. Рука сама потянется взять что-то вкусненькое за полцены. Но лучше себя сдержать от незапланированных покупок.

Бывает, что такие скидки дают на товары, в которых заканчивается срок годности. Или же это будет продукт от малоизвестного производителя. Если хотите купить что-то неизвестное, то лучше за несколько дней до Нового года взять на пробу такой товар, чтобы знать, стоит ли его покупать на праздник.

9. Не играйте в последнего героя

Классное празднования Нового года может превратиться в полную анархию, если продолжится до рассвета. В таком случая 1 января будет настоящим испытанием. Неужели несколько лишних часов праздника стоят того, чтобы отходить весь следующий день?

Лучше быстрее пойти спать, чем держаться до последнего / Фото Pixabay

10. Не откладывайте покупку до Нового года

Последний день старого года в супермаркетах – это проверка человеческого духа и ловкости. Товаров мало, людей много, каждый хочет взять как можно больше. И никто не уйдет от "финального босса" – километровой очереди на кассе, которая станет "экзаменом" для выносливости. Чтобы избежать этих новогодних игр, сходите в супермаркет за несколько дней до праздника.