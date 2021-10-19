10+ наречених, які вдягнули бюджетні сукні та виглядають в них на мільйон
Джерело:Reddit
Ідеальну весільну сукню, який підкорить ваше серце, можна знайти не тільки у дорогих весільних салонах. Хтось сам шиє своє бездоганне вбрання, а інші – навіть замовляють на Aliexpres, і потрапляють просто у яблучко.
Наречені з цієї добірки переконані: весільна сукня не має коштувати цілі статки. Вони довели, що можна знайти більш бюджетні варіанти вбрання та мати в них чудовий вигляд. А головною прикрасою нареченої у цей день має бути щаслива усмішка!
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"Я сама зробила свою сукню для церемонії!"
Фото Reddit 0potatopancake0
Ця приголомшлива сукня коштує лише 100 доларів
Фото Reddit sweatyPE***
"Думаю, я знайшла ту саму сукню. І її вартість лише 130 доларів!"
Фото Reddit padfootandprongss
"Приміряла брендову весільну сукню в магазині за 699 доларів, а потім знайшла таку ж за 225 доларів на eBay!"
Фото Reddit daenerys2020Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
"Моє плаття за 170 доларів, зшите на замовлення, прибуло, і воно ідеальне!"
Фото Reddit earmuffal
"Просто одягнула сукню моєї бабусі з тих часів, коли вона виходила заміж за мого дідуся в 1956 році"
Фото Reddit Free-Type
"Сукня з eBay за 200 доларів, вручну розписана квітами"
Фото Reddit in3rdperson
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"Купила цю чудову сукню на eBay з других рук. Я щаслива!"
Фото Reddit toadhallow09
"Я купила сукню на eBay під час Чорної п'ятниці. Розмір мій і вже навіть підшито під мій зріст"
Фото Reddit Catchan-85
"Моя сукня з Aliexpres. Я не можу бути щасливішою!"
Фото Reddit jewels7325
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"Я трохи нервувала, бо замовила його на Aliexpres"
Фото imgur