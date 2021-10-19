10+ наречених, які вдягнули бюджетні сукні та виглядають в них на мільйон

Ідеальну весільну сукню, який підкорить ваше серце, можна знайти не тільки у дорогих весільних салонах. Хтось сам шиє своє бездоганне вбрання, а інші – навіть замовляють на Aliexpres, і потрапляють просто у яблучко.

Наречені з цієї добірки переконані: весільна сукня не має коштувати цілі статки. Вони довели, що можна знайти більш бюджетні варіанти вбрання та мати в них чудовий вигляд. А головною прикрасою нареченої у цей день має бути щаслива усмішка!

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"Я сама зробила свою сукню для церемонії!"

Фото Reddit 0potatopancake0

Ця приголомшлива сукня коштує лише 100 доларів

Фото Reddit sweatyPE***

"Думаю, я знайшла ту саму сукню. І її вартість лише 130 доларів!"

Фото Reddit padfootandprongss

"Приміряла брендову весільну сукню в магазині за 699 доларів, а потім знайшла таку ж за 225 доларів на eBay!"

Фото Reddit daenerys2020

"Моє плаття за 170 доларів, зшите на замовлення, прибуло, і воно ідеальне!"

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Фото Reddit earmuffal

"Просто одягнула сукню моєї бабусі з тих часів, коли вона виходила заміж за мого дідуся в 1956 році"

Фото Reddit Free-Type

"Сукня з eBay за 200 доларів, вручну розписана квітами"

Фото Reddit in3rdperson

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"Купила цю чудову сукню на eBay з других рук. Я щаслива!"

Фото Reddit toadhallow09

"Я купила сукню на eBay під час Чорної п'ятниці. Розмір мій і вже навіть підшито під мій зріст"

Фото Reddit Catchan-85

"Моя сукня з Aliexpres. Я не можу бути щасливішою!"

Фото Reddit jewels7325

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"Я трохи нервувала, бо замовила його на Aliexpres"

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