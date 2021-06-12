Яйця динозаврів і пісок із Сахари: 10+ незвичайних колекцій, про які ви б і не подумали

12 червня 2021 , 16:07
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Джерело:

24 канал

Хтось збирає монети чи магніти з відпочинку, а для когось справа всього життя - це колекціонувати упаковки від чипсів Pringles чи пісок з найбільшої пустелі світу. Так, люди з різних куточків світу вміють дивувати, збираючи речі, які вам навіть не спали б на думку.

У матеріалі зібрані більше десятка дивних і вражаючих колекцій, чиї власники не змогли вчасно зупинитись. Якщо ви дуже хочете почати збирати власну колекцію – історії цих людей можуть вас надихнути та підкинути кілька цікавих ідей.

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"Мій друг збирає упаковки від чипсів Pringles"

Фото Reddit KymmaLabeija

"Залишки олівців мого батька-редактора"

Фото Reddit OhBall

"Яйця динозаврів в колекції мого друга. Як фанат динозаврів, я просто у захваті!"

Фото Reddit CryoBanksy

"Я збираю гумки у вигляді їжі"

Фото imgur 

"Всі ігри Nintendo, випущені з 1985 по 2000 рік"

Фото Reddit 1lousylay

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"Різнобарвні піски пустелі Сахара"

Фото Reddit redditman1998

Чоловік збирає осині гнізда

Фото YouTube-канал Vice

"Я провела вечір суботи, демонструючи мої метеорити в своїй космічній сукні"

Фото Reddit Andromeda321

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

"У моїх бабусі та дідуся є всі номери National Geographic, починаючи з лютого 1921 року"

Фото Reddit PotatoCheese5

"Серйозна колекція іграшкових машинок Hot Wheels"

Фото Reddit Фото imgur 

Дуже велика колекція покемонів від справжньої фанатки

Фото Reddit the_best_shadow_bun

"Колекція інструментів в гаражі мого дідуся"

Фото Reddit Mirither

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"Я прибирав у шафі та знайшов дивну колекцію мого сусіда по кімнаті."

Фото Reddit RepostFromAYearAgo

"Я збираю мініатюрні будівлі зі своїх подорожей вже 10 років."

Фото imgur 

 

Автор: Ірина Продан