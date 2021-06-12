Яйця динозаврів і пісок із Сахари: 10+ незвичайних колекцій, про які ви б і не подумали

16:07

Хтось збирає монети чи магніти з відпочинку, а для когось справа всього життя - це колекціонувати упаковки від чипсів Pringles чи пісок з найбільшої пустелі світу. Так, люди з різних куточків світу вміють дивувати, збираючи речі, які вам навіть не спали б на думку.