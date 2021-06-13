Сюрприз від бабусі: 10+ найбільш незвичайних речей, які люди колись отримували у спадок

При слові "спадок" на думку спадають маєтки або великі кошти на банківському рахунку. Проте не завжди люди отримують від своїх предків житло, бізнес або гроші. Як щодо столітньої вафельниці чи 56-річної черепахи?

Так, часом нащадки отримують у спадок по-справжньому дивовижні речі! Вони значно дешевші за розкішні будинки, проте допомагають по-новому подивитись на своїх рідних, яких з нами більше вже немає, і дізнатись про них щось зовсім нове. Рушаймо ж у минуле!

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"56-річна черепаха мого дядька, яку він успадкував від моїх бабусі й дідуся.”

Фото Reddit Saucy_Lemur

"Мій друг успадкував від свого діда бивень нарвала.”

Фото Reddit SmurfSlurpee

Який вишуканий шаховий набір та стіл!

Фото Reddit redbandit87

"На це Різдво я успадкував столітню чавунну вафельницю. Вона досі готує приголомшливі вафлі.”

Фото Imgur ijusthavenoidea

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"Колекцію вінілових платівок дідуся мого хлопця"

Фото Reddit Almostpetite

"Моя нова 8-міліметрова відеокамера Keystone, успадкована від мого прадіда"

Фото Imgur Day47media

"Я успадкувала це намисто від своєї мами. Я тільки що дізналась, що у нього є секрет – всередині маленька загострена металева стріла."

Фото Reddit bethshurt

"Коли помер мій дід я успадкував це. Потрібно трохи поремонтувати, але у мого дідуся був хороший смак"

Фото Reddit kitkatzz

Справжня скринька Пандори

"Чоловік, який іммігрував в мій штат зі Східної Європи, зробив цю скриню його і взяв тільки те, що зміг в неї вмістити. Потім він продав його, щоб оплатити медичні рахунки. Саме тоді моя бабуся купила його, а я просто успадкував.”

Фото Reddit Nesterminator

"Я тільки що успадкував цей місячний глобус від моєї покійної бабусі.”

Фото Reddit jb2386

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"Ми успадкували кота"

Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers

"Подруга успадкувала від бабусі перстень з годинником"

Фото Reddit idgafos2019

Незвичайна гра

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"Моя дружина успадкувала цей стіл від свого дідуся. Вона думає, що це називається столом для кеглів... але я не можу знайти інформації про те, що це таке і як грати".

Фото Imgur ghollowe