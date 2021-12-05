Коли ти шульга, на кожному кроці можуть чекати нові несподіванки та випробування. Life24 підготували добірку кумедних фото, коли предмети та ситуації були складними для людей.
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10 випадків, коли шульги були у ступорі
Зіткнутись ліктем із сусідом по парті – звична справа для школяра, який пише лівою рукою.
Писати не дуже зручно / Фото Twizz
Малювання для шульги ще те випробування на охайність.
Дуже чисті руки / Фото Twizz
Шульги ніколи не п'ють каву із серцем, вони можуть милуватись лише чимось схожим на цибулину.
Серце не вдалось / Фото Twizz
Рулетка була створена лише для тих, хто працює правою рукою.
Рулетка не для шульг / Фото Twizz
А ця аудиторія схожа на "виховний табір" для шульг.
Дуже зручні парти / Фото Twizz
Написи на кружках читати складно.
Ці написи читати неможливо / Фото Twizz
Наче у квесті: це робоче місце точно потребує переобладнання.
Не дуже зручно працювати / Фото Twizz
З таким черпаком готувати важко: млинчиків не напечеш.
Дуже "зручно" смажити млинці / Фото Twizz
Мірний стаканчик теж "проти" шульг.
І як таким користуватись / Фото Twizz
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Чай доводиться пити якось так, якщо ти шульга.
Пити чай з такої кружки не дуже зручно / Фото Twizz