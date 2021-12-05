Коли ти шульга, на кожному кроці можуть чекати нові несподіванки та випробування. Life24 підготували добірку кумедних фото, коли предмети та ситуації були складними для людей.

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10 випадків, коли шульги були у ступорі

Зіткнутись ліктем із сусідом по парті – звична справа для школяра, який пише лівою рукою.



Писати не дуже зручно / Фото Twizz

Малювання для шульги ще те випробування на охайність.



Дуже чисті руки / Фото Twizz

Шульги ніколи не п'ють каву із серцем, вони можуть милуватись лише чимось схожим на цибулину.



Серце не вдалось / Фото Twizz

Рулетка була створена лише для тих, хто працює правою рукою.



Рулетка не для шульг / Фото Twizz

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

А ця аудиторія схожа на "виховний табір" для шульг.



Дуже зручні парти / Фото Twizz

Написи на кружках читати складно.



Ці написи читати неможливо / Фото Twizz

Наче у квесті: це робоче місце точно потребує переобладнання.



Не дуже зручно працювати / Фото Twizz

З таким черпаком готувати важко: млинчиків не напечеш.



Дуже "зручно" смажити млинці / Фото Twizz

Мірний стаканчик теж "проти" шульг.



І як таким користуватись / Фото Twizz

Дізнайтесь Позувала в бікіні: кумедна невдача жінки на морі "підірвала" тікток

Чай доводиться пити якось так, якщо ти шульга.



Пити чай з такої кружки не дуже зручно / Фото Twizz