Когда ты левша, на каждом шагу могут ждать новые неожиданности и испытания. Life24 подготовили подборку забавных фото, когда предметы и ситуации были сложными для людей.

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10 случаев, когда левши были в ступоре

Столкнуться локтем с соседом по парте – обычное дело для школьника, который пишет левой рукой.



Писать не очень удобно / Фото Twizz

Рисование для левшей еще то испытание на опрятность.



Очень чистые руки / Фото Twizz

Левцы никогда не пьют кофе с сердцем, они могут любоваться только чем-то похожим на луковицу.



Сердце не удалось / Фото Twizz

Рулетка была создана только для работающих правой рукой.



Рулетка не для левшей / Фото Twizz

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

А эта аудитория похожа на "воспитательный лагерь" для левшей.



Очень удобные парты / Фото Twizz

Надписи на кружках сложно читать.



Эти надписи читать невозможно / Фото Twizz

Как в квесте: это рабочее место точно требует переоборудования.



Не очень удобно работать / Фото Twizz

С таким черпаком готовить тяжело: блинчиков не напечешь.



Очень "удобно" жарить блины / Фото Twizz

Мерный стаканчик тоже "против" левшей.



И как таковым пользоваться / Фото Twizz

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Чай приходится пить как-то так, если ты левша.