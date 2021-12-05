Когда ты левша, на каждом шагу могут ждать новые неожиданности и испытания. Life24 подготовили подборку забавных фото, когда предметы и ситуации были сложными для людей.
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10 случаев, когда левши были в ступоре
Столкнуться локтем с соседом по парте – обычное дело для школьника, который пишет левой рукой.
Писать не очень удобно / Фото Twizz
Рисование для левшей еще то испытание на опрятность.
Очень чистые руки / Фото Twizz
Левцы никогда не пьют кофе с сердцем, они могут любоваться только чем-то похожим на луковицу.
Сердце не удалось / Фото Twizz
Рулетка была создана только для работающих правой рукой.
Рулетка не для левшей / Фото Twizz
А эта аудитория похожа на "воспитательный лагерь" для левшей.
Очень удобные парты / Фото Twizz
Надписи на кружках сложно читать.
Эти надписи читать невозможно / Фото Twizz
Как в квесте: это рабочее место точно требует переоборудования.
Не очень удобно работать / Фото Twizz
С таким черпаком готовить тяжело: блинчиков не напечешь.
Очень "удобно" жарить блины / Фото Twizz
Мерный стаканчик тоже "против" левшей.
И как таковым пользоваться / Фото Twizz
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Чай приходится пить как-то так, если ты левша.
Пить чай из такой кружки не очень удобно / Фото Twizz